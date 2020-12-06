İkinci el araçta ekspertiz kaç yaşa kadar zorunlu? Yeni dönemde artık araçlarda 8 yaş ve 160 bin kilometreye kadar ekspertiz raporunun zorunlu. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre; “İkinci el otomobil satışlarında garanti şartının getirilmesi, hem tüketici hem de yetki belgesine sahip satıcılar nezdinde memnuniyetle karşılandı” dedi.

İkinci el araçta ekspertiz kaç yaşa kadar zorunlu? Pilot Garage, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren yeni ikinci el araç alım-satımı düzenlemesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçmişte birçok mağduriyetin yaşandığı ikinci el araç pazarında, artık yeni düzenleme ile birlikte 8 yaşa ve 160 bin km’ye kadar olan ve ağırlığı 3.500 kg’yi aşmayan otomobil ile hafif ticari araçlarda ekspertiz raporu zorunluluğu olduğu ifade edilirken, aynı zamanda bu araçlara yetki belgesine sahip satıcılar tarafından garanti şartı getirildiği de belirtiliyor. Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre “Dolandırıcılığın en fazla yaşandığı sektörlerin başında gelen ikinci el araç pazarında, kurumsal ekspertiz firmaları büyük rol üstleniyor. Yeni düzenlemeyle artık yetki belgesine sahip olan satıcılar, ekspertiz raporu alınması gereken araçlara garanti de vermek zorunda” şeklinde yorumda bulunuyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA GARANTİ ŞART

“İkinci el araç alım satımında garanti şartı getirilmesi, hem tüketici nezdinde, hem de yetki belgesine sahip satıcılar nezdinde memnuniyetle karşılandı” şeklinde konuşan Emre “Aynı anda birden çok araca garanti vermek, risk yönetimini iyi hesaplamayı zorunlu kılıyor. Birden çok aracın aynı anda problemle karşılaşması ve teminatların finanse edilmesi satıcılar için büyük bir risk. Bu sebeple tamamen Pilot Garage’ın finanse ettiği garanti paketleri, hem satıcı hem de alıcılar için kolaylık sağlıyor. 3 ay/5 bin kilometreye kadar motor ve mekanik garantisi ya da 1 ay/1500 kilometreye kadar motor-mekanik garantisi verebiliyoruz” dedi.

HATALI EKSPERTİZE KARŞI KAPORTA-BOYA TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

Sunulan garanti paketleri ile birlikte Pilot Garage, yapılan kaporta-boya ekspertizinde eksik tespit edilen ya da hatalı bilgi verilen değişen parça/boyalı parça sebebiyle ortaya çıkan araç değer kaybını da teminat altına alıyor. Motor-mekanik garantisi ile silindir kapağı, supaplar, triger kayışı, eksantrik mili, pistonlar, segmanlar, yağ pompası, krank mili, volan, ana yatak ve kol yatakları, şanzıman dişlileri, diferansiyel aksamı, marş motoru, alternatör gibi hayati parçalar teminat altına alınıyor.