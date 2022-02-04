Fiat Egea ile dijital yarış kayıtları başlıyor. Fiat, “Assetto Corsa” simülasyon oyunu içerisine, Türkiye’nin altı yıldır en çok tercih edilen modeli olan Egea ile dahil oldu. E-spor tutkunları, yalnızca bir oyun değil, gerçek bir yarış simülasyon oyunu olan Fiat Dijital Turnuva’da, Egea’nın pist kullanımı için özel olarak tasarlanan versiyonunun modellemesi ile yarışacak.

Fiat Egea ile dijital yarış kayıtları başlıyor. “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili Egea”nın ‘iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı’ mottosunu motor sporları için de geçerli kılmak için çalışmalarını sürdüren Fiat, 2022’yi yepyeni bir proje ile karşılıyor. Geçtiğimiz yıllarda TOSFED Yıldızını Arıyor, Egea Gençler Kupası ve Egea Seni Piste Çağırıyor olmak üzere üç farklı projeyi hayata geçiren Fiat, şimdi de motor sporları meraklılarını” e-spor”da buluşturmak üzere, “Fiat Dijital Turnuva”yı düzenliyor.

Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenecek olan “Assetto Corsa” simülasyonunun içerisindeki dijital turnuva, Monza’daki eleme yarışları ile başlayacak. Monza’da en iyi zamanı yapan 20 katılımcı, bu kez Imola’da gerçekleştirilecek olan final yarışında yer almaya hak kazanacak. E-spor tutkunları, Fiat Dijital Turnuva’da, Fiat Egea’nın pist kullanımı için özel olarak tasarlanan versiyonunun modellemesi ile yarışacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Fiat Dijital Turnuva’ya katılmak isteyen e- spor tutkunları, 12 Şubat tarihine kadar Fiat’ın ve ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun resmî web siteleri üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek. Dijital turnuvanın eleme ayağı 15 ve 21 Şubat tarihleri arasında Monza’da; final ayağı ise toplamda 20 katılımcı ile 25 Şubat tarihinde, dünyanın en hızlı pistlerinden biri olan Imola’da koşulacak. Turnuvanın şampiyonu ise 25 Şubat’ta; Fiat Resmi Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından bir saat sürecek canlı yayında ilan edilecek. Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile hayata geçirilen ve Türkiye’de profesyonel olarak yapılan en geniş kapsamlı dijital motor sporları etkinliğinin final yarışı “Formula 1’in Sesi” olarak bilinen Serhan Acar’ın anlatımıyla ve ayrıca işaret dili çevirisiyle gerçekleştirilecek.

ÖDÜLLER FİAT MOTOR SPORLARI’NDAN

Birincilik Ödülü’nü kazanacak olan yarışmacı 2 bin Steam cüzdan kodunun haricinde; Fiat Motor Sporları Takımı’nda Pilotluk Deneyimi yaşayacak. İkincilik ödülünün galibi 1.750 Steam cüzdan kodu ve yine takım ile Egea’nın pist kullanımı için özel olarak geliştirilen 180HP’lik versiyonuyla co-drive aktivitesine katılabilecek. Turnuvadan üçüncülük ödülüyle ayrılacak olan yarışmacı ise 1.500 Steam cüzdan kodu kazanacak ve Fiat Motor Sporları’nın güvenli sürüş eğitiminden katılarak, sertifika almaya hak kazanacak.