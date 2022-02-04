Skoda Enyaq İV coupeden elektrikli dönüşecek

Skoda Enyaq İV coupeden elektrikli dönüşüme hazırlanıyor. Tam elektrikli ENYAQ iV’nin başarısının ardından ürün gamını zarif bir coupe SUV modeliyle genişletti.

Skoda Enyaq İV coupeden elektrikli dönüşüme hazırlanıyor. Tam elektrikli ENYAQ iV’nin başarısının ardından ürün gamını zarif bir coupe SUV modeliyle genişletti. Dünya prömiyeri gerçekleştirilen ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV, sportif hatlarıyla birlikte elektrikli otomobil dünyasına daha duygusal bir tasarım teması getiriyor. Bununla birlikte ŠKODA ilk kez tamamen elektrikli ENYAQ iV ürün gamına RS versiyonu da ekliyor. Atletik ve zarif çizgileriyle öne çıkan ENYAQ COUPÉ iV, aynı zamanda geniş bir yaşam alanı da sunuyor.

545 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

180 PS-299 PS arasında dört farklı güç çıkışına, iki farklı batarya boyutuna sahip ENYAQ COUPÉ iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak tercih edilebiliyor. WLTP normlarına göre 545 kilometreye kadar menzil sunan yeni model hızlı şarj kapasitesine de sahip.

180-299 BEYGİR ARASINDA SEÇİM

Yeni modelin ürün yelpazesi, 62 kWs batarya ve 180 PS güç çıkışına sahip ENYAQ COUPÉ iV 60 ile başlıyor. Ürün gamının en üzerinde ise daha büyük batarya ve ön aksa ikinci bir motor bulunan ENYAQ COUPÉ iV 80x ve ENYAQ COUPÉ RS iV bulunuyor. Modelin en performanslı versiyonu ENYAQ COUPÉ RS iV 299 PS güç ve 460 Nm tork üretiyor. Bu yeni sportif versiyon, aynı zamanda markanın ilk tam elektrikli ŠKODA RS’i oldu. RS versiyonu, her zaman olduğu gibi daha dinamik sürüş ile birlikte siyah tasarım detayları ve RS logoları ile öne çıkıyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

ŠKODA’nın tamamen yeni elektrikli coupe’si, zaten başarılı olan ENYAQ iV’nin rüzgar direnci katsayısını daha da iyileştirerek 0.234 cd’ye düşürdü. ENYAQ COUPÉ iV bu sayede çok daha yüksek seviyede bir verimlilik sunuyor. Düşük direnç ile birlikte daha uzun menzil kat edebiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen çeki demiriyle 1,400 kg’ye kadar olan römorkları 8 derece eğime kadar çekebilme kapasitesine sahip. Çevreci ENYAQ COUPÉ iV, daha sürdürülebilir materyaller kullanılarak geri dönüştürülmüş PET şişelerden ve yeni yünden yapılmış koltuk döşemelerine ve ekolojik olarak ağartılmış deriye sahip.