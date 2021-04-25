Fiyat performans otomobili olmaya geliyor

Honda HR-V tamamen yenilenerek hibrit ürün gamındaki yerini aldı. Honda HR-V e:HEV, sunduğu akılcı çözümleri ile fiyat – performans dengesinde rekabeti artırmayı hedefliyor.

Honda HR-V hibrit tanıtıldı. Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, Coupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkat çekiyor. Honda’nın iki gelişmiş motora sahip, güçlü ve verimli hibrit güç-aktarma sistemi e: HEV ile donatılan yeni nesil HR-V, premium SUV tasarım detayları, kompakt boyutları, geniş ve ferah iç mekanı ile kullanıcıların yüksek beklentilerini karşılıyor. HR-V gelişmiş hibrit sistem ile yüksek verimlilik ve üstün performansı bir arada sunarken; ilk kez Honda’nın bir SUV modeli e: HEV (hibrit elektrikli araç) serisinde yerini alıyor. HR-V’nin yeni tasarımında dikkat çekici çizgiler, üstün verimlilik seviyesi ve gelişmiş kullanım kolaylığı hedeflenirken; Honda mühendisliği ile şekillenen teknoloji ve model tasarımı ise sürücü ile yolcuların ihtiyaçlarına hizmet etmeye odaklanıyor. Honda’nın ‘Maksimum insan, minimum makine’ prensibinden yola çıkılarak tasarlanan Yeni HR-V e: HEV, 2021 yılı sonunda Avrupa’da satışa sunulacak.

COUPE TASARIM VE PREMİUM SUV DETAYLAR

Honda’nın temiz tasarım felsefesini somutlaştıran yeni HR-V e: HEV, 10 mm artan iz genişliği ve 20 mm alçalan tavan yüksekliği ile önceki nesil ile göre çok daha şık ve olgun bir görünüm ortaya koyuyor. Coupe esintileri ve premium SUV detaylarıyla dikkat çeken yeni HR-V’de standart olarak sunulan 18 inçlik daha büyük jantlar ve kısalan ön aks uzantısı modelin kendinden emin duruşunu destekliyor. Farlar, gövde renginde radyatör ızgarası ve dikkat çekici alt ızgara ile kusursuz bir şekilde bütünleşen öne doğru çıkıntılı burun, HR-V’nin sade tasarımı çizgisine hareket katarken; daha heybetli görünüme sahip şık ve cesur bir SUV ortaya çıkıyor. Yeni HR-V’nin iç mekanındaki tasarım öğeleri kompakt SUV sınıfı için premium bir dokunma hissi uyandıran yüzeyleriyle benzersiz konfor ve kullanım kolaylığı imkanı yaratırken; kabindeki hacim ve ışık odaklı tasarım sayesinde son derece geniş ve ferah bir yaşama alanı sunuyor.

131 BEYGİR GÜCÜNDE

Honda’nın e:HEV hibrit teknolojisi, canlı bir performans ve yüksek yakıt verimliliği ile sorunsuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Sistem 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken; benzinli motor 131 PS (96 kW) güç ve 4.500 d/d’de 253 Nm tork üretiyor. Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V e:HEV, üç farklı sürüş modu ile kendini sürüş koşullarına uyarlıyor. Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor. Spor, Normal ve Eko gibi sürüş modları aracılığıyla kişiselleştirme imkanı sunulan HR-V’de, daha güçlü rejeneratif fren için ‘B’ modu etkinleştirme seçeneği bulunuyor. Buna ek olarak direksiyon simidinin arkasında yer alan Yavaşlama Seçici özelliği ile enerji geri kazanım seviyesi ve yavaşlama etkisini ayarlama olanağı sunuyor.