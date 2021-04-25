Suzuki Swift hibrit takas indirimi

Suzuki Swfit hibrit takas indirimi başladı. Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno donanım seviyeli versiyonu 208 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.

Suzuki Swfit hibrit takas indirimi başladı. Suzuki, benzinli muadillerine göre %20’ye varan yakıt tasarrufu sunan Swift Hibrit için Nisan ayı sonuna kadar sürecek olan yeni kampanyasını devreye aldı. Otomatik vitesin standart olarak sunulduğu Swift Hibrit’in GL Techno versiyonu, 208 bin 900 TL’den, GLX Premium versiyonu ise 221 bin 900 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. Ayrıca, GLX Premium versiyonunda, çift renkli gövde rengi için fiyat farkı alınmıyor. Suzuki sahipleri, otomobillerini takasa vermeleri kaydıyla, Swift Hibrit alımlarında ilave 5 bin TL tutarında ekstra nakit indirimi imkanı da elde ediyorlar. Suzuki Swift Hibrit’ler döviz kuru farkından etkilenmeden hemen teslim edilmek üzere Suzuki Yetkili Satıcıları’nda yeni sahiplerini bekliyor.

Küçük araçların büyük markası Suzuki’nin akıllı tasarımı, kompakt boyutlarına rağmen Swift Hibrit’i sınıfının en ferah otomobillerinden birisi yapıyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde standart sunulan sürüş asistanları ile Swift Hibrit, yüksek güvenlik ve teknoloji vaat ediyor. Öne çıkan sürüş asistanları çarpışma önleyici Fren Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, direksiyona müdahale eden Şeritten Ayrılmayı Önleme Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve Uzun Far Asistanı olarak sıralanıyor.