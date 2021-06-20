Fiyatlar arttı C-SUV sahipleri segment küçülttü

Pandemiyle birlikte oluşan birçok neden kur, vergi ve faiz üçgenine şimdilik çalım attı. Buna rağmen tüketicilerin SUV sevdası hız kesmedi. Otomobillere artık yatırım gözüyle bakıldığını paylaşan Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin “Artan fiyatlar tüketicileri durdurmadı” dedi. Opel Türkiye Pazarlama Direktörü Özocak ise “C-SUV’ların fiyatları biraz daha üst skalaya çıktı. Bu yüzden tüketiciyi artık B-SUV’lar da tatmin ediyor” yorumunu yaptı.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomotiv sektörü yüksek kur, vergi ve faiz arasında sıkışıp kalırken, fiyatların her geçen gün artması ileriye yönelik endişeleri arttırıyor. Pandemi nedeniyle kapanmalar ve toplu taşımadan kaçmalarla birlikte talep şimdilik oldukça yüksek iken, bu düzenin böyle sürmeyeceğini tartışıyor. Yeni Opel Mokka lansmanında sorularımızı cevaplayan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, talebin oldukça yüksek olduğunu yeni Mokka’nın daha fiyatı açıklanmadan bile 15 günde 250 adet sattığını söyledi. Ay sonuna kadar yeni modelden 500 adet satılacağını paylaşan Girgin, B-SUV’da lider olacaklarına değindi.

OTOMOBİL DOLAR VE ALTIN GİBİ OLDU

Pazarın gidişatı hakkında da yorum yapan Girgin şunları söyledi: “Son bir yıldır fiyatlarda sürekli bir güncellenme oluyor. Bunun da majör nedeni malum kurdaki değişiklik, artış. Salgın insanların toplu ulaşımdan bireysel ulaşıma geçişini tetikledi. İnsanların araca olan talebi bu yönden pozitif olarak arttı. İkincisi; kur artışını insanların alım gücü olarak, potansiyel müşterilerin alım gücü olarak değerlendirebiliriz, bu da bizi negatif bir sonuca götürür. Ama bir diğer açıdan bakarsak sürekli artan fiyatlar ve değişen kur ile birlikte araçlar tekrar bir yatırım aracı haline geldi. Yani insanlar bu ay satın aldığı otomobilinin fiyatının gelecek ay yükseldiğini gördüğünde bundan memnuniyet duyuyor. Bu anlamda talep şu an canlı. Ve bu talebin yıl sonuna kadar tedarik kısıtları içerisinde devam edeceğini öngörüyoruz.”

SUV’LAR BÜYÜDÜ TERCİHLER DEĞİŞTİ

Yıllar içinde B-SUV segmentinin 14 kat büyüdüğünü aktaran Opel Türkiye Pazarlama Direktörü Emre Özocak ise “Tüketici ihtiyaçları orada C hatchback’ten, B hatchbackten ya da bazı C-SUV’lardan dönüşümle B-SUV’u büyüttü. Bugün olanlar ise şu; C-SUV’ların fiyatları; biraz daha üst skalaya çıktığı noktada, B-SUV’lar aslında birinci nesil diyebileceğimiz 2010-2015 yılları arasında pazara sunulan C-SUV’ların boyutlarına geldiği için insanları da boyutsal olarak tatmin ediyor. Dolayısıyla tüketici de boyutsal olarak tatmin olduğu noktada bu fiyatlarla B-SUV’ları tercih etmeye başlıyor” dedi.

TÜRK TÜKETİCİSİ BUNU HAK ETMİYOR

Vergi sistemine de değinen Alpagut Girgin “Ana konu vergi sistemi. Daha kolay, daha hızlı yanıt verebilen, daha hızlı adapte olabileceğimiz bir vergi sistemi tüm bu sorunları ortadan kaldırabilir. Kur artıyor, baremler ve masraflar aynı kalıyor, sürekli bizde bir beklenti oluşturuyor. Tıpkı tüketicide oluşturduğu gibi, kolay yönetilebilir kolay reaksiyon verilebilir bir set up değil. Umarım önümüzdeki dönemde daha kolay daha reaksiyonel bir vergi sistemiyle bu sorunları aşarız. Yılın başında tahmin edemeyeceğimiz birçok model yüzde 80’lik dilime girdi. Bu bir realitedir. Tüm markalar için geçerlidir, ama burada matrah değişikliğini beklemektense vergi sisteminin buna otomatik yanıt vermesi sanıyorum tüm Türk tüketicisinin hak ettiği bir gelişme olacaktır. Umarım bu konuda bir gelişme olur” diye konuştu.

HEDEF 780 BİN ADET

Pazarın mayıs sonu itibariyle 315 bin adede ulaştığına değinen Alpagut Girgin, ikinci yarı için 450-470 bin bandını tahmin ettiklerini söyledi. Böylece toplam pazarın 780 bin adet seviyelerinde yılı kapatacağına değinen Girgin “Biz burada 850 binlik öngörümüzü 780 bine revize ederken tamamen tedarik ve lojistik dengelerin, Opel için değil tüm sektör özelinde bu dengelerin oturması için sektöre bir zaman tandık. Dördüncü çeyrek itibariyle şu an öngörememekle birlikte nispeten daha pozitif bir resim ile karşı karşıya olacağımız ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.