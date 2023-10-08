Fiyatlar kampanyalarla 3 ay öncesine döndü

Sıfır araç pazarında son 4 ayda artan fiyatlar talep düşünce yeniden geri gelmeye başladı. Ağustos 2023 sonrasında pazardaki ivmelenme düşünce markalar kampanya adı altında fiyat indirimlerine başladı. Öyle bir kampanya yarışı başladı ki bazı markalar neredeyse Temmuz 2023 fiyatlarının bile altına indi. Nissan, Toyota, Opel, MG ve Hyundai de ciddi fiyat indirimleri gerçekleşti. Bazı kampanyalar 250 bin liraya yaklaştı.

ALİ YILDIRIM

Son birkaç yıldır Türkiye’de otomobile parası olan bile ulaşamıyordu. Markalar pandemiyle birlikte başlayan tedarik sorunları altında boğuşurken, parası olan değil sıfırı bulabilen araba satın alıyordu. Aynı dönemde kurda da sert artışlar gerçekleşince 1 ay bile tedarik süreci beklemek büyük fiyat değişikliklerini de beraberinde getirdi. Özellikle yüksek enflasyonla birlikte alım gücü gittikçe düşerken markalar zaten yok sattığı modellerde kampanyanın ‘K’sini bile ağzına almıyordu. Bu süreçte birçok farklı marka pazara dahil olurken, tüketiciler ‘zaten fiyatı artacak’ beklentisiyle yatırım amaçlı alımlarını hiç tanımadığı modellerde bile sürdürdü. Aynı zamanda al-satçıların yoğun olarak sıfır otomobil aldığı dönem de sona erince sıfır aracı artık sadece ihtiyaç sahipleri almaya başladı. Yaklaşık 4 aylık süreçte fiyatlar kur ve enflasyon endeksli değişim gösterdi. Fakat Ağustos 2023 sonrasında pazardaki ivmelenme düşünce markalar kampanya adı altında fiyat indirimlerine başladı. Öyle bir kampanya yarışı başladı ki bazı markalar neredeyse Temmuz 2023 fiyatlarının bile altına indi. En çok dikkat çeken kampanyaların başlında Nissan ve Toyota yer aldı. Nissan ekim ayında bazı modellerde Temmuz-Ağustos fiyatlarına geri döndü. Toyota da Corolla modelinde Ağustos listesinin bile altına indi. Opel’de de aynı tablo söz konusu olurken, MG ve Hyundai de Temmuz 2023 fiyatlarına kampanya ile geldi.

NİSSAN

125 BİN LİRA İNDİRİM: Nissan Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin TL ekstra fiyat avantajı ve bireysel müşterilere özel 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkânı bir arada sundu. X-Trail, 125 bin TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50 bin TL fiyat desteği ile 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sağladı. Qashqai’nin giriş paketi 1 milyon 360 lira seviyesinde.

TOYOTA

1 MİLYONA COROLLA: Toyota Corolla Sedan, 180 bin TL’ye varan avantaj ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmaya başladı. İsteyenler 250 bin TL’ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor. Toyota C-HR ise Ekim ayında 120 bin TL’ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Marka bu kampanya ile Ağustos fiyatının bile altına indi.

OPEL

NAKİT ALIMA 225 BİN LİRA DAHA UCUZ: Opel Astra Elegance ve GS donanımlarında ise 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla, 1.239.900 TL’den başlayan fiyatlarla bir kampanya başlattı. Ayrıca otomatik şanzımana sahip benzinli Astra modellerinde, nakit alımlarda geçerli, 124 bin 900 TL’ye kadar indirim var. Opel Grandland, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda 100 bin TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan avantajlar ve 1.698.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip.

MG

HEM İNDİRİM HEM KREDİ DESTEĞİ: MG, C-SUV segmentinde yer alan amiral gemisi HS modelini satın almak isteyenlere, iki donanım seviyesinde de 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkânı ve 100 bin TL takas desteği sunuyor. MG, müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkanı sağlıyor. Comfort donanımıyla 1.269.000 TL, Luxury donanımıyla ise 1.399.000 TL olarak dikkat çekiyor.

HYUNDAİ

3 AY ÖNCEKİ FİYATA GELDİ: Hyundai Tucson’un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Aynı zamanda, Hyundai diğer modellerinde de “Şimdi Al, 6 Ay Sonra” öde seçeneği sunuyor. B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor. Hyundai’nin geçen aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİ BANKADA YOK MARKADA VAR

Seçimlerden sonra Türkiye’de faizlerin de hızla artmasıyla birlikte, bankalardan borç para almak oldukça maliyetli hale geldi. 400 bin liraya kadar verilen kredilerde 12 aylık vadede bile oran aylık yüzde 5’lere merdiven dayarken, markalar finansman tarafında da harekete geçti. Honda Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteği modelini sundu. Peugeot 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz seçeneğini devreye aldı. Yeni 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi verilirken, 308 için de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi var.

YÜZDE 1’İN ÜZERİNDE FAİZ KAMPANYASI YOK

DS 4 Performance Line BlueHDi 130 Otomatik ve DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla, sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor. Suzuki Swift GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Suzuki Swift Hibrit modelleri için Ekim ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60.000 TL’lik takas desteği sunuluyor. Swift Hibrit versiyonlarında takas veya kredi kampanyasından faydalanmayan kullanıcılar için Ekim ayına özel olarak nakit alım indirimi sağlıyor. Kullanıcılar, nakit alımlarda Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40.000 TL’lik bir indirim ile sahip olabiliyor. Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar indirim fırsatı sunuyor. Kia ayrıca; Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.

RENAULT VE DACİA’DA ŞİMDİ AL MAYISTA ÖDE BAŞLADI

İndirim kampanyasına Renault ve Dacia markaları da dahil oldu. Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor. Renault Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor. Renault’da “Şimdi al Mayıs 2024’te ödemeye başla” kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.

12 AY VADE SIFIR FAİZLE JEEP

Jeep Renegade satın almak isteyenler Ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi’den “200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0” faizli kredi ve 100 bin TL’ye varan showroom özel indirimle 1.460.000 TL’den başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek. Compass satın almak isteyen SUV severlerse, kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi’den “200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0” faizli kredi ve 175 bin TL showroom özel indirimiyle 1.824.450 TL’den başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor.