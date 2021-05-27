Ford Otosan Driventure ile rekabette sınırları değiştirecek

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği Driventure projesini tanıttı. Driventure, yeni nesil rota optimizasyon platformu ‘Optiyol’ ve elektrikli araçlar için akıllı mobilite çözümü ‘Bluedot’ ile ilk yatırımlarını hayata geçirdi.

Ford Otosan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceği Driventure projesini tanıttı. Ford Otosan, otomotiv sanayinin dönüşümünde kilit rol üstlenecek yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi ‘Driventure’u kurdu. Ford Otosan’ın girişim sermaye şirketi olan Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek.

Driventure’ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: “Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji ve mobilite bazlı start-up ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ediyor. 2009’dan bu yana, sadece ‘akıllı hareketlilik – mobilite’ alanında girişimlere 260.6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020’de bu rakama 41.1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak anlamına geliyor. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda, uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz.”

‘YENİLİKÇİ PROJELERE HAYAT VERECEĞİZ’

Bu bakış açısıyla, girişim ekosistemi ekseninde neler yapabileceklerine dair çalışmalara başladıklarını vurgulayan Yenigün, “Ford Otosan olarak, girişim ekosistemini hem Türkiye’de hem dünyada takip edebilecek, fırsatları ve yeni teknolojileri anlayacak bir yapı oluşturmaya karar verdik. Yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini hayata geçirecek bir yapıyı kurmak için harekete geçtik ve kurumsal girişim sermayesi şirketi olarak “Driventure”u kurduk. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.

‘2 ÖNEMLİ GİRİŞİMİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ ise, Driventure ile yatırım yapmayı planladıkları odak alanlarını ve hedeflerini şöyle aktardı; “Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite), endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda start-up ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz. Driventure ile stratejik rekabet avantajı yaratmak, bununla birlikte pazardan bilgi ve içgörü kazanmayı amaçlıyor, aynı zamanda Ford Otosan’ın yeni iş geliştirme anlamında çevikliğini artırmayı ve kurum içi girişimciliği de desteklemeyi hedefliyoruz. Driventure’ın potansiyel yatırım alanları ve coğrafyasında ise hem Türkiye’den, hem de yurtdışındaki önemli girişim ekosistemlerinden girişimleri inceliyoruz. Bugüne kadar 300’ün üzerinde görüşme, 10’un üzerinde girişimle derinlemesine değerlendirme gerçekleştirdik. Tüm bu ekosistem keşfi sonucunda Driventure ile 2 önemli girişime yatırım yaparak bünyemize kattığımızı da gururla paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

ROTA MESAFELERİ VE MALİYETLERİ ANALİZ EDİLECEK

Driventure’ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan ‘Optiyol’, yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak verimli ve pratik rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan’nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor. Türkiye’nin farklı illerinde milyonlarca teslimat ile başarısı kanıtlanmış yeni nesil rota optimizasyonu Optiyol, esasen ‘veri’ye dayalı bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Sürücü ve işletmelerin haritadaki tüm rotaları görüntülemesini, rota mesafeleri, maliyetleri ve kapasite kullanımı gibi farklı metrikleri analiz etmelerine imkan sunuyor. Ayrıca operasyonel süreçlerde imza alma, sipariş detayları, görsel gibi konularda da önemli avantajlar sağlıyor. Proje ile Ford Otosan’ın rota optimizasyonu & lojistik bilgi birikimine de erişim sağlanması hedefleniyor.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ İSTASYONLARI BİR ARADA’

Şirketin bir diğer önemli yatırımı ise elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan ‘Bluedot’. Daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı zamanda filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor. Tüm dünyada yükselen elektrikli araç trendine paralel olarak öne çıkan Bluedot, esasen Ford Otosan’ın elektrikli araç müşterileri için akıllı bir mobilite çözümü olarak stratejik fırsatlar sunacak.