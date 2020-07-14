Ford ticari ailesi artık hibrit

Ford Transit hibrit ile dikkat çekiyor. Ford Tourneo ve Transit Custom hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını tanıttı.

Ford, Transit, Tourneo Custom ve Transit Custom, segmentinin ilk ve tek hibrit modelleri pazara sundu. Ford Transit hibrit ile yüzde 23’e varan oranlarda yakıt tasarrufu avantajı vadediyor. Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 PS dizel motor ile sunuluyor. Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 PS versiyonu ile müşterilerini bekliyor.

HEM DİZEL HEM DE HİBRİT

Hibrit teknolojisinde, güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0L EcoBlue dizel motora destek olan, ikincil bir güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına aracınızı harekete geçirmiyor. Dizel motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin düşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca düşük hızlarda sağlamış olduğu gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. EcoBlue Hibrit motorlar, şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Rejeneratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlıyor. Motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor.

SEGMENTİNDE İLK VE TEK

Segmentinde ilk ve tek olarak sunulan EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimliliği sağlıyor. Trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte durduğunuzda, bu teknoloji motoru otomatik olarak kapatabiliyor. Hareket etmeye hazır olduğunuzda ise sistem aracı yeniden çalıştırıyor. Yoğun şehir içi trafikte %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan Otomatik Start-Stop özelliği ise kullanıcıların yüksek verimlilik beklentilerini tamamıyla karşılıyor.

2.0 LİTRELİK DİZEL

Yeni Transit, 170PS 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motoru sayesinde şehir içi kullanımda %21’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.8 lt/100 km, şehir dışı 6.5 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Trend donanım ile sunulan Yeni Transit Van Hibrit araçlara özel, daha verimli ve konforlu bir sürüş deneyimi için, elektrik destekli direksiyon, 8″ dokunmatik ekran, hız kontrol sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.

100 KM’DE 6.1 LİTRE TÜKETİYOR

Her zaman sağlamlığı, fonksiyonelliği ve güvenilirliği ile tanınan 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü Transit Custom Van Hibrit, sunulan 170PS 2.0lt EcoBlue dizel motor hibrit versiyonları ile şehir içi kullanımda %17’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.2 lt/100 km, şehir dışı 6.1 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Transit Van Hibrit araçlarında olduğu gibi hibrit versiyonla birlikte standart olarak gelen elektrik destekli direksiyon, hız kontrol sistemi, geri dönüş kamerası ve 8” dokunmatik ekranlı Ford SYNC 3 teknolojisi ile yolculuk sırasında Türkçe sesli komutlarla bağlantıda kalmanızı, bu sayede yolculuk sırasında ticari hayatın gerekliliklerinden de kopmamanızı sağlıyor. Ayrıca, Transit Custom’ın sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığı ile elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 m uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor.

TOURNEO CUSTOM HİBRİT

Mükemmel malzeme kalitesi, titiz işçiliği ve dokuz kişilik yolcu taşıma kapasitesiyle 2.0 lt EcoBlue motorlu Ford Tourneo Custom Hibrit ise emisyon değerlerini düşürürken yakıt verimliliğini ve performansı maksimize ediyor. Tourneo Custom, dokuz yolcu ve yük taşırken daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücü için 170PS versiyonun yanı sıra şimdi 415 Nm torka sahip yeni bir 185 PS hibrit versiyon ile de sunuluyor. 185PS 2.0 lt EcoBlue motorlu Hibrit Tourneo Custom, şehir içi kullanımda %23’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda 5.9 lt/100 km, şehir dışı 5.4 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. Euro NCAP tarafından 5 yıldız ile ödüllendirilen Ford Tourneo Custom Hibrit, 30’un üzerinde koltuk konfigürasyonu ve ileri güvenlik paketiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor.

198 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Ford Transit Van Hibrit 208.300 TL’den, Transit Custom Van Hibrit 198.100 TL’den ve Tourneo Custom Hibrit ise 302.300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.