Herkes değil bulan satabilecek

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pazarı değerlendirdi. Bozkurt “Sektörümüzde satışlar açısından en belirleyici unsur halen kısmen de olsa devam etmekte olan tedarik ve araç stoğu sorunu. 2020 yılı toplam otomotiv satışlarının seyrini bulunurluk belirleyecek” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Yeni Toyota Hilux lansmanında değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek “Yeni Hilux’ın güçlü duruşu ve konforuyla bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Hayranlık uyandıracak Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar bine yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500-4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor” dedi.

SUV’DEN PAY ALMAYA BAŞLIYOR

Pick-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını sözlerine ekleyen Bozkurt “Yeni Hilux Invincible modelinde SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-upa doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux’ta hissedenler günlük kullanım için bu modelimizi tercih edeceklerdir. Bu amaçla tasarımının yanı sıra yüksek konforu ve donanımlarıyla dikkat çeken Yeni Hilux’ların yüzde 70’lere yakını üst donanımlı Invincible ve Hi-Cruiser versiyonlarından oluşacaktır. Perakende satışlarda ise Invincible versiyonu satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

EMİSYON NORMLARINA UYGUN TEK PİCK-UP

Bozkurt, Avrupa’daki emisyon normlarının, pick-up segmentinde markaları bir hayli zorladığını da sözlerine ekleyerek “Avrupa’daki regülasyona bağlı olarak pick-up segmentinde pazardan çekilen modeller olursa, hem özel hem kamuda kaç ürün pazarda kaldıysa mevcut pastayı onlar paylaşacaktır. Emisyon normlarını karşılayan Hilux için de bu durum büyük avantajdır” dedi.

2020’NİN KADERİ ARAÇ BULMAYA BAĞLI

Pandemi sürecinin tedarik sorununa yol açtığını ve artan müşteri talepleri için aralık ayına gün verebildiklerini de kaydeden Ali Haydar Bozkurt söyledi: “Sektörümüzde satışlar açısından en belirleyici unsur halen kısmen de olsa devam etmekte olan tedarik ve araç stoğu sorunu. 2020 yılı toplam otomotiv satışlarının seyrini bulunurluk belirleyecek. Toyota olarak istediğimiz kadar aracı alamıyoruz. Pandemi sürecinde duran üretim şu anda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde devam ediyor. Bu durum yılbaşına kadar devam eder gibi görünüyor. Toyota olarak da yeni gelen taleplere ancak aralık ayında araç verebiliyoruz. Filo müşterilerimizle ise 2021 için anlaşmalar yapıyoruz. Filo tarafında şimdiden gelecek seneyle ilgili 6-7 bin adet sözleşmeli talep var. Salgında ikinci dalga yaşanmazsa ve her şey bu şekilde devam ederse yılsonu toplam satışlar 735-750 bin adetlerde gerçekleşebilir.”

REKLAM MÜZİĞİ KARŞILIĞINDA AHBAP DERNEĞİNE TOYOTA

Yeni Toyota Hilux’un reklam müziğini ise yardımsever kişiliğiyle öne çıkan sanatçı Haluk Levent yaptı. Reklam müziğinin hikayesini sosyal medya hesabı üzerinden anlatan Levent şu paylaşımı yaptı: “Aradılar ‘şarkıyı kullanabilir miyiz?’ dediler. Dedim ki ‘hay hay’. ‘Ne istersiniz’ dediler. Dedim ki ‘Ahbap Derneği’ne bir Toyota’. Dediler ki ‘yarın araba sizde’ Dedim ki ‘heyyooo’. Teşekkürler Toyota.” Ardından Levent aracı teslim alan Ahbap Derneği üyeleriyle sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştirdi.