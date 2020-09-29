Hyundai i30 N, geliştirilmiş özellikleriyle artık çok daha etkileyici. Yeni i30 N, maksimum 280 beygirlik motor gücünü ıslak tip 8 ileri DCT şanzımanla yere aktaracak.

Hyundai’nin N departmanı, ilk performanslı model olan i30 N’i makyajlayarak daha da sportif bir hale getirdi. Hyundai, özellikle Avrupa pazarındaki iddiasını tamamen farklı bir kulvarla pekiştirmiş oluyor. Hyundai, aynı zamanda birden fazla ödül de kazandı. Modelle Hyundai, hafiflik ve çeviklik ile performanslı modelleri seven kullanıcılara göz kırpmış oluyor. Önceki versiyonda da olduğu gibi Hyundai i30 N, hem hatchback hem de fastback gövde tiplerinde satışa sunuluyor. Yeni i30 N’nin tasarımı üç kelimeyle açıklanıyor. Performans, duygu ve ifade. Performans, tasarımın ötesinde, yalnızca i30 N için yapılan değişiklikleri gözler önüne seriyor. Otomobilin gövdesindeki her bir tasarım özelliği, dinamik performansa odaklanılarak geliştirilmiş. Böylelikle, Yeni i30 N’nin cesur ve etkileyici dış görünümü, doğrudan yarış pistlerine gönderme yapıyor.

ÖN TAMPONDA ‘N’ LOGOSU VAR

Ön tampon üzerindeki N logosu ızgaraya yerleştirilirken motorun daha verimli bir şekilde soğutulması için de geniş hava girişleri kullanılmış. Jant göbeklerinde de karşımıza çıkan bu logo, modelin özelliğini ve ayrıcalığını vurgulamış oluyor. Hyundai’nin yeni nesil tasarımlarında karşımıza sıklıkla çıkan V şekilli gündüz farları (DRL), Yeni i30 N’in de en önemli değişikliği. Plastik gövde parçaları, aerodinamik marşpiyeler, normal bir 19 inç janttan 14.4 kg daha hafif olan 19 inç N jantlar, kırmızı N fren kaliperleri, arka tampon difüzörü ve tavan spoyleri, yere basma kuvvetini ve yol tutuşunu artırırken aynı zamanda aracın dış tasarımındaki en önemli detaylar olarak dikkat çekiyor.

ANALOG GÖSTERGE TABLOSU

Yeni i30 N’nin iç mekanı, tüm detaylarıyla sürücü ile otomobil arasında müthiş bir bağ kuruyor. İç mekan, analog gösterge tablosu, motor yağı sıcaklığına göre değişen aktif LED paneli ve yine sürücüye vites değiştirmesi için en iyi zamanı gösteren LED ışık barı gibi özellikler içeriyor. Yeni i30 N, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklarla da hem sportiflik hem de üst düzey konfor vaad ediyor. Yeni i30 N, ilk kez hafif ve yüksek performanslı N koltuk seçeneğiyle geliyor. Bu şık tasarımlı monoform spor koltuklar, standart koltuklardan 2,2 kg daha hafif. Belirgin bel ve yan destekleriyle mükemmel yanal destek sunarken aynı zamanda birinci sınıf deri ve Alcantara malzemelerden üretilmiş.

280 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni i30 N, altı ileri manuel şanzımana (6MT) veya ilk kez kullanılan ıslak tip 8 ileri çift kavramalı şanzımana (N DCT) sahip. Tüm gücünü 2.0 litrelik turboşarjlı bir motordan alan otomobil, iki farklı güç çıkışı ile sunuluyor. Kullanıcılar, performans gereksinimlerine göre güç çıkışını 250 bg-353 Nm veya 280 bg-392 Nm olarak tercih edebiliyorlar. Aktif ve pasif güvenlik donanımlarının yanı sıra, tork ve turbo basıncı gibi anlık sürüş özelliklerini ortaya yerleştirilen ekrandan takip edebiliyorlar. Üç farklı sürüşü modunu ve egzoz sesini değiştirebilen sürücüler ayrıca kablosuz şarj sistemi, Apple Car Play ve Android Auto gibi özelliklerle de multimedya keyfinin tadını çıkarabiliyorlar.