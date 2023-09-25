Honda şimdi de ‘Z’ serisine geçti

Honda ZR-V Türkiye’de yola çıktı. CR-V’den bir tık ufak olan otomobil 2.0 litrelik hibrit motorla pazarda boy gösteriyor. 2.6 milyonluk fiyat etiketine sahip olan araç, oldukça dolu bir paketle sunuluyor.

Honda ZR-V Türkiye’de yola çıktı. CR-V’den bir tık ufak olan otomobil 2.0 litrelik hibrit motorla pazarda boy gösteriyor. 2.6 milyonluk fiyat etiketine sahip olan araç, oldukça dolu bir paketle sunuluyor. ZR-V e:HEV, D-SUV segmentinde yer alacak. Sportif bir karaktere sahip olan ZR-V e:HEV’in gövde tasarımında şık ve yalın görünüm dikkat çekiyor. Honda Türkiye’nin SUV gövde tipinde ürün gamını genişlettiğini söyleyen Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, “Türkiye’de şu an yükselen trend olan SUV modellerinde 3 ayrı ürün ile farklı ihtiyaçlara yönelik seçenek sunabiliyoruz. Ayrıca elektrifikasyon stratejimiz kapsamında hibrit model sayımızı artırmaya da devam ediyoruz. Yeni hibrit modelimiz olan ZR-V, uzun yıllardır Honda mühendislerinin geliştirdiği motor teknolojisinin en güncel versiyonu” açıklamasını yaptı.

2.6 MİLYONLUK FİYAT ETİKETİNE SAHİP

Honda ZR-V e:HEV, yüksek ve geniş araç kullanmak isteyen sürücüler için Türkiye’de en üst donanıma sahip Advance paketi ile satışa çıkacak. Kırmızı ve beyaz renk seçenekleri ile Honda bayilerinde yerini alacak olan model, 2 milyon 625 bin TL satış fiyatına sahip olacak.

CR-V’DEN 61 MM DAHA ALÇAK

Oldukça sade bir tasarıma sahip olan Honda ZR-V, yalın çizgilerle güçlü bir SUV’ye imza atıyor. Dikey çıtalı parlak siyah ön ızgara ile tamponu vurgulayan keskin hatlı ince farların alt bölgesinde yer alan açıklık, araç sürtünmesini azaltarak aerodinamik performansı artırıyor. Aerodinamik verimlilik için ayrıca bagaj spoyleri aracın hava akışını optimize etmeye yardımcı oluyor. Arka aydınlatma grubunun ışık imzası ZR-V’ye gece yolculuğunda da güçlü ve kolay fark edilen bir görünüm kazandırıyor. HR-V’den 50 mm daha geniş ve CR-V’den ise 61 mm daha alçak olan boyutlarıyla kompakt ancak ferah bir yapı ortaya koyan yeni ZR-V, standart olarak 18 inç alüminyum alaşımlı jantlarla yollara çıkıyor.

12 HOPARLÖRLÜ BOSE MÜZİK SİSTEMİ

Honda ZR-V’de yer alan ısıtmalı deri koltuklar, uzun yolculuklarda sürücü ve yolcu konforunu artırıyor. Yüksek görüş hizasıyla çevreye hakimiyet sağlayan ve sedan benzeri sürüş pozisyonu sunan yeni ZR-V’nin kapı gövdesine monte edilen yan aynaları sayesinde görüş açısı genişliyor. Honda ZR-V’de yer alan panoramik açılabilir cam tavan da iç kabinde ferah ve konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor. Metal kulakçıklar e:HEV’in rejeneratif fren yoğunluğunu kontrol ederken; üç kollu ısıtmalı deri direksiyon üzerinden ses, telefon, hız sabitleme ve araç bilgileri seçme gibi işlevlere ait kontroller kullanım kolaylığı için yer alıyor. Tamamen dijital 10,2 inçlik TFT ekran çok sayıda araç bilgisini sürücüye net bir şekilde iletmesiyle öne çıkarken; kabin içerisindeki genişlik algısını artırmak için yatay mimari tasarımı uygulanan ön konsolun ortasında 9 inçlik dokunmatik multimedya ekran yer alıyor. 6 inçlik yeni nesil göz hizası gösterge paneli (Head Up Display) sayesinde hız, Honda SENSING özellikleri ve gelen çağrılar gibi öncelikli bilgiler ön cama yansıyor. Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay ile uyumlu bilgi eğlence sistemi sunulan ZR-V’de 4 adet USB girişi ve kablosuz akıllı telefon şarjı yer alıyor. Yolcuların kaliteli müzik dinleyebilmesi için aracın birçok farklı noktasına yerleştirilmiş 12 hoparlörü bulunan BOSE ses sistemi de ZR-V’de öne çıkan özelliklerin başında geliyor.

380 LİTRE BAGAJ HACMİ

İç mekandaki ferahlığı, konforlu yolculukları desteklemek üzere tasarlanan 11 farklı saklama alanı tamamlıyor. Elektrikli bagaj özelliği bulunan Honda ZR-V’de zemin altı depolama alanıyla birlikte 380 litre bagaj hacmi sunulurken; arka koltukların katlanmasıyla ek 921 litre ile toplam 1301 litre alan elde ediliyor. Honda’nın Akıllı Güç Ünitesinin (IPU) en güncel versiyonu da kompakt boyutları ve azaltılmış ağırlığı ile bagaj alanının altında yer alıyor.

2.0 LİTRE HİBRİT

Honda mühendislerinin uzun yıllardır geliştirmeyi sürdürdüğü hibrit teknolojisi her modelde gücünü ve verimliliğini artırmaya devam ediyor. Yenilenen hibrit güç-aktarma sistemi; 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu Atkinson çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken; yeni ZR-V e:HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlayarak sınıfında fark yaratıyor. Çevik motor performansına ve kısa hızlanma süresine rağmen ZR-V, 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değeri ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeriyle üstün bir verimlilik de sunuyor.