Makyajsız fiyatına makyajlı Clio

Türkiye’de farklı versiyonlarla satışa sunulacak Yeni Clio Equilibre ve Evolution versiyonları, bir önceki jenerasyon Clio ile aynı fiyatlarla müşterilerle buluşacak.

Yeni Renault Clio yenilenerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye’de yola Equilibre ve Evolution ile çıkıyor. Türkiye’de farklı versiyonlarla satışa sunulacak Yeni Clio’nun Equilibre ve Evolution versiyonları, bir önceki jenerasyon Clio ile aynı fiyatlarla müşterilerle buluşacak. Yeni Clio’nun Equilibre versiyonu 826.900 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Evolution versiyonu ise 959.900 TL fiyatıyla yollarda olacak. 2 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak Techno Esprit Alpine donanımın TCe 90 hp x-tronic versiyonu 1.023.900 TL, merakla beklenen E-Tech full hybrid 145 hp versiyonu ise 1.248.900 TL olarak satışa sunulacak.

145 BEYGİRLİK HİBRİT CLİO

Renault, 2020’de Clio da dahil olmak üzere otomobillerinde E-Tech Full Hybrid teknolojisini kullanmaya başladı. Bunun devamı olarak yeni Clio’da 145 hp E-Tech Full Hybrid versiyon da sunuluyor. E-Tech Full Hybrid teknolojisi, 150’nin üzerinde patent ve Renault’nun Formula 1 deneyimlerini içeriyor. Enerji geri-kazanım işlevi bunlardan biri. Yeni Clio’yu daha dinamik ve daha verimli hale getiriyor. Sistem; iki elektromotor (bir 36 kW motor ve bir 18 KW yüksek voltajlı marş jeneratörü) ile 4 silindirli, 1,6 litre 69 kW (94 hp) içten yanmalı motor, akıllı multi-mode debriyajsız vites kutusu ve 1,2 kWsa bataryadan oluşuyor.