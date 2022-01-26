Hyundai IONIQ 5’e yılın en iyi otomobili ödülü

IONIQ 5, ilk kez yapılan “Yılın En İyi Otomobilleri” 2021/2022 Ödülleri’nde en üst sırada yer aldı. Elde edilen bu çarpıcı zafer, Hyundai’nin mobilite teknolojisindeki liderliğinin altını çiziyor.

Hyundai Motor Grubu’nun (HMG) tamamen elektrikli sürdürülebilir mobilite modeli IONIQ 5, ilk kez düzenlenen “Yılın En İyi Otomobilleri” 2021/2022 ödüllerinde en üst sırada yer aldı. Ortak dünya şampiyonları olan modeller, küresel endüstri liderlerini içeren bir jüri tarafından seçildi. Kalite, yenilikler, tasarım ve sundukları en son teknoloji kriterleri açısından değerlendirilen modeller, elektrifikasyonda geleceği simgeliyorlar.

İÇ MEKAN OLDUKÇA CÖMERT

IONIQ 5, şirketin 2021 yılında piyasaya sunduğu elektrikli araç (BEV) markasının ilk modeli olarak dikkat çekiyor. Retro tasarımın modern bir yorumu olan IONIQ 5, göz alıcı V şekilli lambalarıyla öne çıkıyor. Aracın ön ve arka formundaki çizgiler, ‘Parametrik Dinamik’ tasarım anlayışını göstermek için kapılarda birleşiyor. Tamamen elektrikli modellerde kullanılan yeni E-GMP platformu, ön ve arkadaki kısa çıkıntıları sayesinde 3.000 mm dingil mesafesi sunuyor. Böylelikle iç mekanda oldukça cömert oranlara ulaşılıyor. Böyle bir kombinasyon ile müthiş bir konfor ve ferah yaşam alanı sunan otomobil, dinamik performans, ultra hızlı şarj ve mobilite açısından da kullanıcısına üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Ölçeklenebilir modüler platform E-GMP, tüm Hyundai EV modellerini birbirinden ayırarak farklı segmentlerde ve farklı dış tasarımda olmasına olanak sağlıyor. E-GMP, EV’ler için özel olarak geliştirildiğinden, motor veya tahrik mili için ekstra bir yer kaplamıyor. Son bir yılda 10’dan fazla ödül alarak Hyundai’nin kendi ödül rekorunu kırmasına da yardımcı olan IONIQ 5, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’de de satışa sunulacak.