İbrahim Okyay, MINI Electric ile piste çıktı

MINI Electric, Borusan Otomotiv Motorsport’un tecrübeli pilotu İbrahim Okyay’ın pilotajında İzmit Körfez Pisti’nde yeteneklerini sergiledi.

Genlerindeki karakteristik MINI özelliklerini oluşturan keyifli sürüş, etkileyici tasarım ve premium kalite anlayışını koruyan MINI ELECTRIC, sadece şehir hayatındaki pratikliği ve konforuyla değil, aynı zamanda yarış pistindeki yetenekleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Borusan Otomotiv Motorsport’un Takım Direktörü ve Pilotu, on kez Türkiye Pist Şampiyonluğu unvanına sahip İbrahim Okyay’ın, MINI ELECTRIC’i İzmit Körfez Pisti’nde deneyimlediği ve otomobil hakkında merak edilenleri cevapladı.

184 BEYGİR GÜCÜNDE

İbrahim Okyay’ın performansından övgüyle bahsettiği MINI ELECTRIC, 184 bg güç ve 270 Nm tork üreten motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede gerçekleştirirken, 0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 saniyede tamamlıyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde diğer MINI modellerine göre yere daha yakın olan MINI ELECTRIC, bu sayede virajlarda efsanevi go-kart hissinin çok daha iyi yaşanmasını sağlıyor. Rejeneratif fren sistemi neredeyse fren yapma ihtiyacını ortadan kaldırırken özel olarak geliştirilen lityum-iyon bataryaları ile 232 kilometreye ulaşan menzili MINI ELECTRIC’in eşsiz sürüş hissinin hem şehir içinde hem de pist ortamında doyasıya yaşanmasını sağlıyor. MINI ELECTRIC, 50 kW’lık hızlı şarj sayesinde 32.6 kWh kapasiteli pillerinin yüzde 80’ini sadece 35 dakikada doldurabiliyor.