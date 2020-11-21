Citroen’den yılın en konforlu fırsatları

Citroen kampanya için kolları sıvadı. Citroen Türkiye, yıl sonuna özel kaçırılmayacak çok cazip fırsatlar sunuyor. Citroen modellerine 120.000TL kredi veya 20.000TL nakit alım indirimi var. Veya %0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Citroen kampanya için kolları sıvadı. Citroen Türkiye, yıl sonuna özel kaçırılmayacak çok cazip fırsatlar sunuyor. Citroën modellerine 120.000TL kredi veya 20.000TL nakit alım indirimi var. Yüzde 0 faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroën C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120.000TL kredi için 30 ay %0,99 faiz seçeneği veya nakit alımlarda geçerli 20.000TL indirim ile satışa sunuluyor. Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303.000TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383.500TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399.500’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5.000TL takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

YENİ BERLİNGO’DA SIFIR FAİZ

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo’ya 100.000TL için 25 ay %0,99 faiz seçeneği ile veya 60.000TL için 18 ay %0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4.000TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroën hafif ticari modellerinden Berlingo Van 150.500TL, Jumper ise 194.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroën Türkiye, yıl sonuna özel çok cazip fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na bekliyor.