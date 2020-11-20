Brisa, güvenli bir sürüş için ‘kış lastiği’ diyor

Brisa kış lastiği için harekete geçti. Brisa, havaların soğumaya başlaması ve yağışların artmasıyla birlikte kış lastiklerine geçiş yapmak için sürücülere önemli hatırlatmalarda bulundu. Brisa, yeni nesil ürünleri ve hizmetleriyle de müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Brisa kış lastiği için harekete geçti. Emniyetli, sağlam ve konforlu bir sürüş deneyimi için kış lastiği kullanımının önemini vurguladı. 2012 yılından bu yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu. Lastikler, tüm araçlar için hayati bir önem taşıyor. Soğuk havalarda yumuşaklığını kaybetmeyen özel hamur karışımı ve karlı/buzlu yollarda bile tutunma sağlayan özel sırt deseni sayesinde kış lastikleri, her türlü hava ve yol koşulunda daha emniyetli bir sürüş sağlıyor.

2 OTOMOBİL BOYU DURUŞ MESAFESİ

Kış lastiklerini değişken hava ve yol koşullarına göre ürettiklerini belirten Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Araçlarımız sadece 4 avuç içi kadar alandan yere tutunuyor ve kış koşullarında lastiklerin yere tutuş, ıslak zeminde sürüş emniyeti, çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan etki ediyor. ETRMA (Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği) verilerine göre; 50 km hızla giderken soğuk yol yüzeyinde kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre %18 daha kısa (2 binek araç boyu). Bu veriler de gösteriyor ki 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, kış lastiği kullanılması sürüş emniyeti açısından son derece önemli.

Yalnız biliyoruz ki halen, bir kısım araç sahipleri kış lastiğini sadece kar ile özdeşleştirip, kar yağdığında araçlarını kullanmayacaklarını planlayıp, bu yüzden kış lastiğine ihtiyaçları olmadığına inanıyor. Oysa ki kış aylarında çok değişken hava ve yol koşuluyla karşılaşıyoruz. Evden çıkarken, kuru, soğuk ancak bulutlu olan bir gün, öğlen yoğun yağmura dönüşebiliyor. Zeminde ise erimiş çamur olabiliyor. Hatta akşam eve dönerken karla karışık yağmurla veya karla karşılaşabiliyoruz. Lastiklerin bütün bu değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor.

LASTİK ÖTESİ HİZMET VERİYORUZ

Kış lastiği döneminde, yeni nesil ürünleriyle birlikte, toplam hizmet çözümleri ile de müşterilerinin yanında olduklarını dile getiren Güzel, “Öncelikle, COVID-19 salgını ile birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre, mağazalarımızda güvenli servis sağlamaya devam ediyoruz. Randevulu lastik değişimi ve bayilerimizin mobil/vale hizmetleri bu dönemde özellikle dikkat çekti. Aynı zamanda Lastik.com.tr ile online lastik alım ve kapıda montaj hizmetinden, bayilerimiz aracılığı ile sunduğumuz mobil hizmetlere, araçların tüm servis ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan mağaza konseptimiz Otopratik ile müşterilerimizin yanındayız. Diğer yandan kış lastiğine geçiş döneminde yaz lastiklerinin ideal ömürlerini ve performanslarını korumaları için uygun koşullarda saklanması önem taşıyor. Değişim döneminde, uzman ve eğitimli servis personelimiz ile Lastik Oteli hizmetimizi sunuyoruz” diye konuştu.

KIŞ DÖNEMİ İÇİN YENİ NESİL ÜRÜNLER

Brisa, kış lastiklerini zorlu koşullar için müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulları gözeterek uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyor. Ürün geliştirme aşamasındaki en temel hedefini ise emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlamak olarak açıklıyor. Bu doğrultuda şirket, yerel üretim avantajlarını da kullanarak pazardaki talebi karşılayacak şekilde yenilikçi ürünlerini araç sahipleriyle buluşturuyor.

Şirketin kış lastiği alanında müşterilerin ilk tercihi olmasını sağlayan ürünleri ise şunlar;