İkinci el araç tedariki Cardata ile güçlenecek

Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik akıllı araç fiyatlandırma modülü geliştirdi. Uygulamayla distribütörler, bayiler, galeri ve diğer tüm işletmeler artık kendi internet siteleri üzerinden tüketicilere aracının değerini ücretsiz olarak gösterebilecek.

İkinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik yepyeni bir akıllı fiyatlandırma modülü geliştirdi. Buna göre, ikinci el araç alım satımı yapan tüm işletmeler artık internet siteleri üzerinden tüketicilere araçlarının değerini ücretsiz olarak gösterebilecek ve satın alma yapabilecek. Uygulamayla işletmelerin internet sitelerine “Aracınızı hemen satın alıyoruz” linkini adapte eden Cardata, bu sayede ikinci el tedarikini güçlendirmeyi ve sektörün araç kaynağını artırmayı hedefliyor. Uygulama ise şu şekilde çalışıyor; Cardata’nın geliştirdiği akıllı araç fiyatlandırma modülü tüketicileri “Hemen Sat” sayfasına yönlendiriyor. Bu bölümde aracın markası ve modeli girilerek aracın değeri saniyeler içerisinde tamamen ücretsiz şekilde öğrenilebiliyor. Üstelik araca ait hasar bilgileri de girilerek isabetli bir değer ölçümü yapılıyor.

ARACIN DEĞERİNİ ÜCRETSİZ SUNUYOR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler sektörde ikinci el araca ulaşmayı oldukça zorlaştırdı. İkinci el ticareti yapan distribütörler, bayiler, galeri ve diğer özel işletmeler yalnızca sınırlı kanallar üzerinden ikinci el araçları satın alabiliyordu. Biz, geliştirdiğimiz akıllı fiyatlandırma ve yönlendirme modülü sayesinde tüketicilerle ikinci el araç arayan işletmeleri saniyeler içerisinde bir araya getirebiliyoruz. Böylece işletmeler hem kendi panelleri üzerinden ikinci el araç fiyatlandırmalarını yönetebiliyor hale gelecek hem de talep ettiği ikinci el araç kaynağına ulaşabilecek. Hatta dilerse takas bile yapabilecek. Üstelik geliştirdiğimiz kullanıcı dostu yeni Hasar/Ekspertiz bölümü sayesinde, tüketicilere 3 adımda aracının değerini ücretsiz olarak sunabilecek” bilgisini verdi.