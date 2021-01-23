‘Yılın En İyi Crossover’ı: Panda Cross

Fiat Panda Cross, İngiltere’de yayınlanan “4×4 Magazine” dergisi tarafından üst üste dördüncü kez “En İyi Crossover” seçildi.

Fiat Panda Cross, her yıl İngiltere’nin “4×4 Magazine” dergisi tarafından düzenlenen 4×4 Ödülleri’nde dördüncü kez “En İyi Crossover” seçildi. Sürekli büyüyen bir pazarda zorlu rakipleri geride bırakan Panda Cross, üstün arazi kabiliyeti, keyifli sürüşü ve verimli motoruyla ödüle layık görüldü. 2020 senesinde 40. yılını kutlayan Panda, Avrupa pazarında kendi segmentinde yüzde 18 pay alarak; tarihin en yüksek pazar payına ulaştı. İngiltere’nin köklü yayınlarından 4×4 Magazine tarafından düzenlenen “Yılın 4×4 Ödülü”, 25 yılı aşkın süredir sektöre yön veriyor. 4×4 uzmanlarından oluşan jüri, bu sınıfta yer alan araçları konfor ve kaliteden arazi performansına, satın alma ve sahip olma maliyetlerine uzanan geniş bir perspektifte değerlendiriyor.