Özel araca artan talep yağ sektörüne hedef büyüttü

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, sektörün üzerindeki maliyet baskısını piyasaya yansıtmasının zor olduğu bir 2020 yılını geri bıraktığını belirtti. Bilgiç “2020 yılı için yüzde 5 gibi bir büyüme hedefi koymuştuk. Bu hedefimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bıraktık” dedi.

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, Mobil markası ve Türkiye madeni yağ pazarına ilişkin 2020 yılı değerlendirmesinde bulundu. Bilgiç, “Türkiye’de üretilen veya satılan yağın tüm girdileri dövize endekslidir. Satışlar ise denizcilik ve havacılık satışları haricinde genelikle Türk Lirası üzerinden gerçekleşiyor. Bu dönemde, devalüasyonun yüzde 30, enflasyonun ise yüzde 14 oluşu ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Pandeminin de etkisiyle üreticilerin üzerlerindeki bu baskıyı piyasaya yansıtmalarının gerçekten zor olduğu bir yılı yaşadık” dedi.

UÇAK YERİNE OTOMOBİLLER KULLANILACAK

Bilgiç, “Hedeflerimizi Türkiye’nin üretiminin düşmeyeceği, sanayisinin daha da gelişeceği üzerine kurguladık. Bu çerçevede, öngörülerimizden birisi pandemiyle beraber insanların iç turizme yönelmesiydi. Herkes yeni normale geçiş olan Haziran ayıyla beraber araçlarıyla iç turizme yönelik tatile çıkmaya başlayacak, uçakla seyahattense otomobiller geçmiştekine göre daha fazla kullanılacak diye düşündük. Nitekim de öyle oldu” dedi.

3 YENİ ÜRÜNÜ PİYASAYA SUNDUK

2020 yılında birçok yeni ürünü pazara sunduklarını belirten Münci Bilgiç, “Tüketicilere yönelik, 10 litreye kadar karter hacimine sahip hafif ticari araçlar için, Ford onaylı Mobil Delvac LCV F 5W-30 10,5L ürünümüzle sektörde fark yarattık. Endüstriyel satışlarda, 1963 yılından beri kullanılan ve dünyanın en iyi hidrolik yağlarından birisi olarak kabul gören Mobil DTE 20 Serisi’nin yerine, uzun ömre sahip yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağ grubu olan yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi’ni pazara sunduk. Yine endüstriyel ve ticari araçlar tarafında Mobilfluid 428’i lanse ettik. Öte yandan, bütün tenekelerimizi yeniden tasarladık ve lansmanlarını yaptık. Bu şekilde, yaz aylarında geciken satınalma talebi ve pandemi sonrası açılan ekonomilerin etkisiyle artan yağ tüketim talebini karşılamada başarılı olduk. Yine Mobil 1 Center projemizde de büyümeye devam ettik. Çok iyi noktalarda yer alan, hizmet kalitesi üstün 10 yeni Mobil 1 Center’ı daha Mobil ailesine dahil ettik” şeklinde sözlerini sürdürdü.

2023 HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ

Münci Bilgiç, 2020 yılı büyüme rakamları ve 2021 beklentilerini şu şekilde aktardı: “2020 yılı için yüzde 5 gibi bir büyüme hedefi koymuştuk. Bu hedefimizin çok ötesine geçtiğimiz ve pazar pozisyonumuzu ilerlettiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Öte yandan, geçtiğimiz yıl bütün Global Mobil dünyasında satış hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran ülke olduk. Bu da bizler için ülkemiz adına ayrı bir gurur vesilesi oldu. Müşteri portföyümüzün artması, sahadaki ayak izimizin büyümesi, ürün gamımızın genişlemesi, bize pazar şartlarını iyi okuduğumuzu ve pazarda varlığımızı arttırdığımızı gösteriyor. Bu da bizlerin gelecek için beklentilerini daha da arttırıyor. 2021 yılında planlarımız çerçevesinde büyüyeceğimizi, sahada varlığımızı arttıracağımızı düşünüyoruz. 5 yıllık hedeflerimizde 2023 için koyduğumuz planlara emin adımlarla gidiyoruz.”