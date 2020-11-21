İkinciyeni bayi sistemiyle büyüyor

İkinciyeni, dijitaldeki gücünü bayi sistemiyle fiziksel ortama da taşıyor. Bayilik sistemi sayesinde aracını satmak isteyenler, sisteme kayıtlı bayiler üzerinden araçlarının hızlıca nakde çevirebiliyorlar.

Bugüne kadar 130 bine yakın ikinci el otomobili dijital platformu üzerinden yeni sahipleriyle buluşturan ikinciyeni.com, bayi yapılanması aracılığıyla satın almak istediği otomobili fiziksel olarak da görmek isteyen veya aracını sistem üzerinden hızlıca nakde çevirmek isteyen müşterilerinin beklentilerine de cevap veriyor. 100 binden fazla kullanıcının ikinci el otomobil satışını dijital platformu üzerinden gerçekleştiren şirket, şimdi de bayilik sistemiyle birlikte dijitaldeki gücünü fiziksel ile birleştiriyor ve hem dijital olarak hem de fiziksel olarak hizmet vermeye devam ediyor.

İLK BAYİ SANCAKTEPE’DE

İlk bayilik anlaşmasını İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren Otostat’da hayata geçiren şirket, dijitaldeki gücünü bayilik sistemi ile fiziksel ortama da taşıyor. Platform üzerindeki yapay zeka temelli Carwizz uygulaması vasıtasıyla araçlarına değerleme yaptırarak bayilere araçlarını hızlıca satabiliyor. Ücretsiz olarak çalışan Carwizz uygulamasında satıcılara araçlarının modeli, yılı, kilometresi, değişen parçaları gibi bazı bilgiler sorularak aracın ortalama değeri belirleniyor.

KULLANIRKEN SAT İMKANI

Araçlarını şirketin platformundaki ‘Günün Otomobili’ ya da Hemen Al Otomobiller üzerinde yayınlayarak satmak isteyenler ise yine Carwizz uygulamasından değerleme yaparak araçlarını platform üzerinden sergiliyor, minimum fiyat belirleyerek bu özellik sayesinde araçlarının satışını gerçekleştirebiliyor. Günün Otomobili ya da Hemen Al Otomobiller özelliğinden araçlarını satanlar bireysel ruhsatlı kullanıcılar, “Kullanırken Sat” özelliği sayesinde araç satışı gerçekleşene kadar 500 km daha kullanmaya devam edebiliyor.

5 YILDA 100 BAYİ OLACAK

Bayilik sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Şimdi de hayata geçirdiğimiz yeni bayilik sistemi ile araçlarını platformumuz üzerinden satarak nakde çevirmek isteyenlere çok hızlı cevap veriyoruz. Müşterilerimiz artık şirketimizin güvencesiyle araçlarını bayilerimize hızlıca satabiliyor. Dileyen müşterilerimiz ‘Günün Otomobili’ sekmesinde araçlarına minimum fiyat belirleyerek gelen teklifler üzerinden satışı gerçekleştirebiliyor. Üstelik satış gerçekleşene kadar araçlarını kullanamaya devam ediyorlar. Hızlı hareket edenin kazanacağı bir dönem yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayyıldız, bayilik sistemiyle dijital ve fiziksel satış kanallarını bir araya getirdiklerini ifade ederek “Her ne kadar platform üzerinde aracı beğenmiş ve satın almaya karar vermiş olsa da kullanıcılarımız fiziki olarak da aracı görmek isteyebiliyorlar. Bayilik sistemi sayesinde bu ihtiyaca cevap vermiş oluyoruz. Beş yıl içinde Türkiye genelinde 100 bayiye ulaşmayı ve satışlarımızı 6 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.