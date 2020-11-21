Suzuki 20 yıl aradan sonra MotoGP şampiyonu

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nın son yarışı öncesi şampiyonluğunu ilan etti. İspanya’nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti’nde 27 tur üzerinden yapılan yarışta, en yakın rakiplerine 29 puan fark atan genç pilot Mir, üstün performansıyla takıma şampiyonluk sevincini erkenden tattırdı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nı kazandı. Sezonun 13. mücadelesini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir kazandı. İspanya’nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti’nde 27 tur üzerinden yapıldı. Yarışta, MotoGP üst sınıfında henüz ikinci sezonunu yaşayan Mir üstün bir performans sergiledi. Takıma şampiyonluk sevincini erken yaşattı. Son olarak Kenny Roberts Jr’ın 2000 yılında Suzuki’ye şampiyonluk tattırmasının ardından uzun soluklu bekleyişi sona erdiren Mir, böylece 20 yıl aradan sonra MotoGP Dünya Şampiyonluğu unvanını tekrar Suzuki’ye getirdi. Yarış sonunda en yakın rakiplerine 29 puan fark atan Mir, bu sayede kapanış yarışından önce şampiyonluk unvanını da almış oldu. Team Suzuki Ecstar’ın iki İspanyol pilotu Joan Mir ve Alex Rins tarafından elde edilen tüm sonuçlar ise Suzuki’ye; Pilotlar Şampiyonluğu, Takımlar Şampiyonluğu ve Fabrika Şampiyonluğu olmak üzere üç farklı zafer birden kazandırdı.

Şampiyonluk en özel zamanda geldi!

2020 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu, 2017 yılında Moto3 sınıfında şampiyon olan Joan Mir için 2. şampiyonluk unvanı olurken, Suzuki’nin ise 16. şampiyonluğu oldu. Mir, tarihte Suzuki ile tüm kategorilerde şampiyonluk kazanan onuncu ve 500cc/MotoGP sınıfında zafere ulaşan yedinci pilot olarak öne çıkıyor. Prömiyer sınıftaki son dünya şampiyonluğunun üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonluğu’na tekrar ulaşan Suzuki, aynı zamanda bu yıl motorsporlarındaki 60 yılı geride bırakmasıyla da bu başarısını kutluyor. Suzuki Ecstar takımı, Suzuki tarihinde Takımlar Dünya Şampiyonası’nı kazanan ilk takım olarak adını tarihe altın harflerle yazdırıyor.

Zor yılda kazanılan zafer

Şampiyonluğu değerlendiren Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, zor bir yılda dünyanın en büyük motosiklet yarışı serisi olan MotoGP’yi kazandıklarını belirterek; “2020’de, COVID-19 gölgesinde eşi benzeri görülmemiş ve zorlu bir sezonda MotoGP Dünya Şampiyonası’nı kazandıkları için Team Suzuki Ecstar ve Joan Mir’i tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şampiyonluğa inanılmaz katkılar sağlayan ve halen ikincilik için mücadele eden Alex Rins’i de tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Suzuki’nin 100. yıl dönümü ve böylesine unutulmaz bir yılda dünyanın en yüksek motosiklet yarışı serisi olan MotoGP’de şampiyon olduk” dedi.