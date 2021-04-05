Isuzu D-Max nisan kampanyası

Isuzu D-Max araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip nisan kampanyası fırsatları bekliyor.

Isuzu D-Max araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip nisan kampanyası fırsatları bekliyor. Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor. 30 Nisan’a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri %25’e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca Nisan ayı boyunca “Ücretsiz Hızlı Check-up” imkanı sunulacak.