Kampanyanın vitesini yükselten rekora gazladı

TL’deki hızlı değer kaybı, artan faizler yeni bir otomobil sahibi olmayı her geçen gün bir adım daha uzaklaştırıyor. Fakat markaların kampanya gazı ve tüketicilerin de kur kaynaklı fiyat artacak korkusu Mart 2021’de rekor getirdi. Hem alınacak malın fiyatı artarken hem de talep arttı. Bu dönemde Toyota, Corolla ile liderlik ipini göğüslerken, Skoda da satışları yüzde 300 arttırdı.

Türkiye otomotiv sektörü açısından hem dinamik hem de tehlikeli bir ülke. Pazarla ilgili kurallar bir gecede değişebiliyor, bu değişime tüketiciler de bir süre sonra oldukça hızlı ayak uydurabiliyor. Önceki yıl yapılan vergi zamlarından sonra pazarın bir daha milyonluk rakamları göremeyeceği tartışılırken, pandemiye rağmen 2020’de oldukça iyi bir pazar kaydedilmiş, 2021’de de vites yükselmeye başladı. TL’nin kırılganlığından dolayı ekonomi ve siyasi yönetimde alınan her karar piyasaları ve kuru olumsuz etkiliyor. En son görevden alınan Merkez Bankası başkanıyla birlikte otomotiv sektörünün 1 numaralı etkileyici unsuru olan kur yeniden zirveyi zorlamaya başladı. Bu zirveyle birlikte de Mart 2021’de tüm zamanların satış rekoru da kaydedildi. 100 bine yakın aracın satıldığı mart ayında ilk çeyrek rekoru da gecikmedi.

YÜKSEK FAİZ RİSKİ

Yüksek faiz riskiyle birlikte bu sefer markalar da elini taşın altına koyarak oldukça agresif kampanyalara başladı. Bazı modellerde yapılan kampanyalar ikinci el satış fiyatlarının bile altına düştü. Hatta kampanyalı modellerin geldiği gibi haftasında bittiğini de sektör temsilcileri söyledi.

30 YILLIK SATIŞ REKORU

Pazar en yüksek Mart rekorunu kırarken Toyota da otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirdi. Büyük bir kampanyaya ile Mart ayında satılan Corolla, en çok satılan model olmayı başardı. Mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye’de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Ocak ve Şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, Mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı. Proace City de sadece bir hafta içinde 431 adetlik satışa imza attı.

SKODA YÜZDE 300 BÜYÜDÜ

Skoda da mart ayında geçen yıla göre yüzde 299 ile sektördeki en büyük artışı gösterdi. En çok satan ilk 5 marka arasındaki yerini aldı. Toplam binek otomobil pazarı Mart ayında yüzde 91,4 büyüyerek 76 bin 357 adetle kapandı. Marka, 5 bin 204 adetlik satışla birlikte yüzde 6,81’lik rakor pazar payı elde etti. Skoda Mart ayında, aylık rekorun yanı sıra 2021 yılı ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek ilk çeyrek başarısına imza attı.

‘10 MART GELMEDEN STOKLAR BİTTİ’

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle son 3 ayda çok cazip faiz kampanyalarının sonuçlarını net bir şekilde gördüklerini belirterek “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz rekor satışın 4 bin adet daha üzerine çıkabilirdik. Çünkü en çok satan modelimiz Corolla yoğun bir talep almasına karşın maalesef ayın daha 10’u olmadan stoklarımızda bitmişti. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz bu süreçte böyle adetleri yakalamış olmak bizim için çok önemli. Ancak bundan sonraki süreç çok kolay olmayacak. Çünkü yüksek faiz ve yüksek kurlar söz konusu. Her şey önümüzdeki dönemde kurdaki dalgalanmalara bağlı olacak. Kalan 9 ay biraz daha zor geçecek gibi görünüyor.”

‘İLGİYİ İNDİRİMLE KARŞILADIK’

Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, tarihi bir satış başarısı gösterdiklerini belirterek “Markamızın uzun vadeli hedefi olan yüzde 7 pazar payı ve ilk 5 marka arasında olma planı doğrultusunda 2021 yılının büyüme stratejimiz için önemli bir dönüm noktası olacağını birçok platformda dile getirmiştim. Bu doğrultuda 40 bin araçlık bir satış hedefi ile yola çıktık. 2021’in ilk üç ayında tüketicilerin markamıza gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Onların bu taleplerini finansal kampanyalarla desteklemek adına elimizden geleni yaptık ve bunun karşılığını aldığımızı net bir şekilde görüyoruz. Mart ayındaki başarısında Superb modeli bin 619 adetlik satış ile büyük rol oynadı” dedi. Markanın ilk üç aylık performansında ise en çok satan modeller sırasıyla 2 bin 914 adetle Superb, 2 bin 522 adetle Octavia, bin 240 adetle Kamiq oldu.

FİYAT ARTTIKÇA TALEP DE ARTIYOR

Türkiye’de yüksek enflasyon yüksek kur riski, TL’den kaçışı hızlandırıyor. Kur kaynaklık fiyatı artan araçların satışlarının da yükselmesi tüketicilerin yeni tasarrufu oldu. Tüketiciler artan kur dolayısıyla araç fiyatlarının yükselmeden ‘alalım’ diyor. Böylece hem elindeki TL’yi değerli kılıyor hem de aracını değerli kılıyor. Geçen hafta ODD yetkilileri artan kurun sektör için her zaman risk oluşturduğunu, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı. Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, dolayısıyla satışların hız kesmesi beklendiği de paylaşıldı.