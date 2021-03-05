Jeep, Compass ve Renegade mart kampanyası için harekete geçti. Renegade 232 bin TL, Compass modelleri ise 359 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Jeep, Compass ve Renegade mart kampanyası için harekete geçti. Özgürlük, macera ve tutkunun markası Jeep, ay sonuna dek sınırlı sayıda Renegade ve Compass modelini çok avantajlı fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturuyor. Markanın kabiliyetli küçük SUV’si Renegade’e mart boyunca 70 bin TL’ye Compass’a ise 85 bin TL’ye varan indirimle sahip olunabiliyor.

359 BİN 900 LİRAYA COMPASS

Kampanyada, Jeep Compass 359 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Renegade 232 bin TL’lik özel ve avantajlı fiyat ile yeni sahiplerini bekliyor.