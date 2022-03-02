Kia EV6, altı elektrikli arasından yılın otomobili seçildi

Kia’nın yeni elektrikli modeli EV6, daha gelmeden yılın otomobili ödülünü kaptı. Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) seçilen yüzde 100 elektrikli model, 59 kişilik jüri tarafından ödüle layık görüldü.

Kia’nın yeni elektrikli modeli EV6, daha gelmeden yılın otomobili ödülünü kaptı. Avrupa’da Yılın Otomobili (COTY) seçilen yüzde 100 elektrikli model, 59 kişilik jüri tarafından ödüle layık görüldü. 7 finalist arasından birinci gelen Kia EV6, markanın yeni dönemdeki yüzünü de yansıtıyor. Markanın ilk yüzde 100 elektrikli modeli olan EV6, markanın açıklamasına göre, sınıfının en iyi iç hacmini sunuyor. Testlere göre, aracın tam dolu batarya ile menzili 528 kilometre. Yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 18 dakikada şarj oluyor. EV6, Kia’nın 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı yedi özel elektrikli araç modelinin ilki olmasıyla dikkat çekiyor. Arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlara sahip olan EV6, 170 bg’den başlayarak GT versiyonunda 585 bg’ye kadar ulaşan güç seçenekleri sunuyor.