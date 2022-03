Mercedes-Benz Vito Türkiye’deki 25. yılını kutluyor

1997 yılından beri Türkiye’de yola çıkan Mercedes-Benz Vito, yıldız konforunu hafif ticari araçlara da getirdi. 25 yıldır 3 farklı jenerasyonda temsil eden Vito, geçmişten günümüze en yeni güvenlik teknolojilerini müşterileri ile buluşturuyor.

1997 yılından beri Türkiye’de yola çıkan Mercedes-Benz Vito, yıldız konforunu hafif ticari araçlara da getirdi. Model, 2022 itibarıyla Türkiye’de 25’inci yılını kutluyor. 1996 yılında dünya lansmanı yapılan Mercedes-Benz Vito, 1997 itibarıyla Türkiye’de satılmaya başlanmıştı. 1997’den günümüze geçen 25 yılda, 3 farklı nesilde satılan Mercedes-Benz Vito, minibüs segmentinde her zaman konforun, güvenliğin ve yakıt tüketiminin yıldızı oldu. 25 yıllık bu serüvende sadece “Minibüs” olarak değil, yük taşımacılığına yönelik “Panelvan” ve yarı koltuk-yarı yük alanı sunabilen “Mixto” tipleriyle de Mercedes-Benz Vito, ticari araç dünyasına yön verdi. Mercedes-Benz Vito, 1997 yılından günümüze kadar 40.000 adedi aşan satış rakamına ulaştı.

25 YILDA 3 NESİL DEĞİŞTİRDİ

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “Mercedes-Benz Vito ile 1997’den günümüze orta boy minibüs segmentindeki en iyi teklifleri sunuyoruz. 3 farklı nesliyle Vito, her zaman Mercedes-Benz konforunu, güvenliğini ve uygun işletme maliyetlerini müşterilerimize sunmamızı sağladı. Sadece, günümüzde Vito Tourer olarak adlandırdığımız minibüs modelimiz ile değil, panelvan ve mixto tiplerimizle de farklı alanlardaki istekleri karşıladık. Günümüzde Vito Tourer, 136 ile 237 HP aralığındaki güç seviyelerinde, dört tekerlekten çekiş opsiyonuna da sahip olan, geniş kullanıcı kitlesine hitap edebildiğimiz bir yıldız konumuna geldi. Vito Tourer’ın bu başarısı, yıllardır 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı olmasıyla taçlanıyor. Pandeminin etkilerinin azalmasını tahmin ettiğimiz 2022’de, canlanan turizm sektörünün en etkin destek araçlarından birinin bir kez daha Mercedes-Benz Vito Tourer olacağına inancımız tam. 25 yıldır hem satın alırken hem de kullanırken müşterilerimize avantaj sağlayan Mercedes-Benz Vito için en iyi hizmet ve kampanyalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

9 KİŞİLİK ARAÇ LİDERİ

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar; 2021 yılında toplam 6.125 adetlik satış gerçekleştirerek, 2020’deki 5.175 adetlik satış rakamını yüzde 18,36 oranında arttırdı. Mercedes-Benz Vito, 2019’da 1.558 adet, 2020’de 1.579 adet ve 2021’de de 2.003 adetlik satış rakamlarına ulaşarak 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı unvanını yıllardır elinde tutuyor. Vito Tourer, 7 yıldır bu segmentteki liderliğini sürdürüyor.

ÜÇÜNCÜ NESİL 2014’TE SATIŞA SUNULDU

İspanya’da üretilen Vito’nun üçüncü nesli, 2014 yılının sonbaharında satışa sunuldu. Mercedes-Benz Vito, çok yönlü kullanım özellikleriyle gerek farklı ölçeklerde işletmelerin en iyi mesai arkadaşı, gerekse de geniş ailelerin en iyi yol arkadaşı oldu. Vito Tourer Base, Base Plus ve Vito Mixto, Kombi, Panelvan araçlarında 111 CDI motor tipi standart olarak sunulmaya başlandı. 114 HP (84 kW)’lik Vito 111 CDI, önden çekişli, 1.6 lt motora sahip araçlarında 6 ileri manuel şanzımanı standart olarak sunuyordu. Vito Tourer Pro ve Pro Base aracında 114 CDI (100 kW/136 HP), Pro Plus aracında 116 CDI (120 kW/163 HP) ve Vito Select ve Select Plus aracında 119 CDI (140 kW/190 HP) motor tiplerini standart olarak sunuyordu. Ayrıca arkadan itişli, 4 silindirli 2.143 cc hacimli motorlu araçlar ise, 136, 163 ve 190 HP olmak üzere 3 farklı güç kademesi ile sunuluyordu.

GÜNCEL GÖRÜNÜME 2020’DE KAVUŞTU

Mart 2020’de güncel görünümüne kavuşan ve Ağustos 2020’de “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye’de satılmaya başlanan Mercedes-Benz Vito’da, güvenlik ve sürüş yardım sistemlerinin sayısı 10 adetten 12 adede çıktı. Tasarımı yenilenen Vito Tourer’da sunulan birbirine bakabilen koltuklar, panoramik cam tavan ve daha kaliteli iç mekân ile sürüş konforu desteklendi. Yenilenen motor seçeneklerinin sağladığı yakıt tüketim avantajı, bir önceki motor seçeneklerine göre yüzde 13’e varan ekonomi sunmaya başladı. İlk aşamada sunulan 4 farklı motor seçeneğinin 3’ü OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizellerden oluşuyordu. Önden çekişli OM 622 DE kodlu 4 silindirli 1.8 litrelik turbo dizel motor ile 136 HP (100 kW) güç sunulurken; arkadan itişli OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizelde, 136 HP (100 kW), 163 HP (120 kW) ve 190 HP (140 kW) seçenekleri sunuldu.

YILLAR GEÇTİKÇE GÜÇLENDİ

Mercedes-Benz Vito Tourer, Mayıs 2021’de 237 HP güç üreten yeni motoruna kavuştu. Ayrıca tüm motor seçeneklerinde yeniliklere gidildi. Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunan Mercedes-Benz Vito Tourer’da hem Select hem de Select Plus donanımlı araçlarda yeni motor güç üniteleri sunulmaya başlandı. Yeni motor için ayrıca Uzun ve Ekstra Uzun seçenekleri de sunulmaya başlandı. Haziran 2021 itibarıyla; 116 CDI (163 HP) olarak sunulan Pro donanımlı araçlar 119 CDI (190 HP) olarak, 119 CDI (190 HP) olarak sunulan Select donanımlı araçlar ise 124 CDI (237 HP) olarak satışa sunulmaya başlandı. Tümü arkadan itişli Vito Tourer versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunulmaya başlandı. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini aldı.