Kia, UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu’nda binlerce futbol ayakkabısı bağışladı

Kia, bu yıl da UEFA Avrupa Ligi sponsorluğu kapsamında UEFA Vakfı ile birlikte Ürdün’deki Za’atari Mülteci Kampı’nda bulunan çocuklara ilham oldu.

2020 – 2021 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsorlarından biri olan Kia, 2021 yılında da “UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu”nun destekçisi oldu. Kia ve UEFA tarafından organize edilen bu yılki UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu’nun kampanya sloganı, Kia’nın yeni marka sloganı olan “İlham Veren Hareket” doğrultusunda #LiftYourDream (Hayallerini Yükselt) olarak belirlendi. TikTok, Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformları ile dünyanın her yerinden insanın hayallerini paylaşmaları ve ilham vermeleri için oluşturulan #LiftYourDream kampanyasıyla, Suriyeli çocukların da hayallerinin peşinden gitmelerine olanak sağlandı.

Ayrıca Kia kampanyaya olan ilgiyi artırmak için Robin van Persie, Michael Ballack, Luis García, Massimo Ambrosini, Andrey Arshavin ve Vladimír Šmicer olmak üzere altı eski futbolcuyu bir kez daha profesyonel kariyerlerinin ilham kaynağı olması için Kupa Turu elçisi olarak organizasyona davet etti.

Organizasyonun başladığı 2018 yılından bu yana Kia ve UEFA Çocuk Vakfı, Ürdün’deki Za’atari Mülteci Kampı’nda bulunan çocuklar için 3.000’in üzerinde futbol ayakkabısı topladı ve bağışladı. Organizasyon sayesinde, ayakkabılar dışında kampta futbol sahaları inşa edildi ve çocukların diğer ekipman ihtiyaçları da karşılandı. Kampanya ile, içinde bulundukları son derece zorlu koşullara rağmen çocukların futbol oynamasına, arkadaş edinmesine ve güven inşa edilmesine olanak sağlandı.

UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu, 2018 yılında başladığında genç Suriyelilere hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham vermeyi amaçladıklarını belirten Kia Global Marka ve Müşteri Deneyimi Bölümü Başkanı Artur Martins, “Üç yıl geçti ve binlerce futbol ayakkabısı bağışlandı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Kupa Turu’nu destekleyen herkese minnettarız, çünkü bunların hiçbiri yardımlar olmadan mümkün olmayacaktı. Birlikte, binlerce çocuğun hayallerinin peşinden gitmesine ve sevdiği sporu yapabilmesine olanak sağladık” dedi.

UEFA Pazarlama, Sponsorluk ve Lisanslama Başkanı Guillaume Sabran ise “Kia ile birlikte, bir grup efsanevi futbolcuyu, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bir araya getirdik. Za’atari’deki çocukları kendi hayallerinin peşinden gitmeleri için teşvik ettik. UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu üç yıllık harika bir girişim oldu ve bizler de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

UEFA Vakfı Genel Sekreteri Urs Kluser ise, “UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu’nun son üç yılda yarattığı etki muhteşem. Kampanya bu imkanlara asla sahip olamayacak binlerce çocuğa umut ve fırsat yaratmakla kalmadı, aynı zamanda insanların ortak bir amaç için bir araya gelmesiyle büyük şeylerin olabileceğini de kanıtlandı. Kia’nın başardıklarıyla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2021 Kupa Turu elçisi olan ve bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe forması da giyen Robin Van Persie, herkesin kendi hayallerinin peşinden gitmesine ilham olmak için 2002 yılında Feyenoord ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasının hikayesini paylaşarak #LiftYourDream kampanyasını başlattı.

Yoğun ilgiyle karşılanan #LiftYourDream kampanyasında, katılımcılara ilham veren anılarını aktarmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu vurgulayan Van Persie, “Herkes hayallerini gerçekleştirme şansını hak ediyor. Katılımcıların desteğiyle, Za’atari Mülteci Kampı’nın çocukları da kendilerine bağışlanan futbol ayakkabıları ile hayallerinin peşinden koşabilecek” dedi.

UEFA Avrupa Ligi Kupa Turu, Covid-19 salgını nedeniyle dijital platformlar üzerinden gerçekleşti ve üç yıl içinde ciddi bir dönüşüm geçirdi. Kia, bu süre içinde Suriyeli gençlere futbol ayakkabısı bağışlama taahhüdünü sürdürdü. Bu yıl, kamptaki çocuklar için 1.000’in üzerinde futbol ayakkabısı toplayan Kia, ayakkabıları Van Persie’nin kişisel mesajıyla önümüzdeki aylarda teslim edecek.