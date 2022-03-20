İş hayatına 1987 yılından beri Ford Otosan’da başlayan Haydar Yenigün, genel müdürlük görevini Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olan Güven Özyurt’a bırakıyor. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olan Cenk Çimen’in emekli olmasıyla birlikte bayrağı Haydar Yenigün devralacak.

Koç Holding’de bayrak değişimi gerçekleşti. Holdingin otomotiv tarafında yapılan önemli değişiklikler 1 Nisan 2022’de olacak. Cenk Çimen’in emekliliği ile boşalacak olan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün atanacak. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı değerlendirmede otomotiv grubundaki bu önemli atamanın hayırlı olmasını diledi. Çakıroğlu “Bu vesileyle bir kez daha Sayın Cenk Çimen’e uzun yıllardır Topluluğumuza sağladığı kıymetli katkılar ve başarılı çalışmaları için teşekkür ederim. Haydar Yenigün, Ford Otosan’a 35 yıldır büyük emek ve katkılar sağladı. Şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında büyümesinde, stratejik yatırım hamlelerinde ve gelecek vizyonunda önemli görevler üstlendi. 1 Nisan itibarıyla Haydar Yenigün, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı’na atanırken, yeni dönemde Topluluğumuzun otomotiv sektöründeki faaliyetlerine daha geniş bir görev alanında liderlik edecek. Ford Otosan Genel Müdürlüğü’ne ise hali hazırda Ford Otosan Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güven Özyurt atanacak” dedi.

FORD OTOSAN’A YENİ GENEL MÜDÜR

Ford Otosan’a 1990 yılında mühendis olarak katılan Güven Özyurt, 1 Nisan 2022 markanın genel müdürü olacak. Ford Otosan’ın Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini halen sürdüren Cem Temel, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.