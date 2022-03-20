Citroen geçen yıl tanıttığı şehirli modeli Ami, daha fiyatı belli olmadan ikinci el araç satışı sitelerinde satışa sunuldu. Marka daha Ami’ye tam bir fiyat belirlemedi fakat sarı kuşaklı sitede 200 bin liranın üzerindeki etiketiyle dikkat çekiyor.

Citroen geçen yıl tanıttığı şehirli modeli Ami, daha fiyatı belli olmadan ikinci el araç satışı sitelerinde satışa sunuldu. Marka daha AMİ’ye tam bir fiyat belirlemedi fakat sarı kuşaklı sitede 200 bin liranın üzerindeki etiketiyle dikkat çekiyor. Gerçek fotoğraflarla açılan birçok ilan sonrasında markanın aracı perakende tüketiciye de sunduğu düşünülürken, Citroen tarafından resmi açıklama yapıldı. Citroën Ami modelinin yaz döneminden itibaren perakende tüketicinin alımına sunulacak. Modele yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Kurumsal satışlarına devam ettiğimiz Ami’ye yollara çıktığı ilk günden bu yana çok yoğun bir ilgi var. Kurumsal satış tarafından olduğu kadar bireysel müşterilerden de ciddi bir talep geliyor. Geçtiğimiz senenin sonundan itibaren filo satışını gerçekleştirdiğimiz Citroën Ami’yi perakende müşterilerimizin hizmetine sunmak için bizim de heyecanımız oldukça yüksek. İstediğimiz adetleri alarak pazara giriş yapmak ve her zaman ön planda tuttuğumuz müşteri memnuniyetini en üst seviyede sunmak için, %100 elektrikli Citroën Ami’yi yazın Türkiye’de perakende tüketicinin alımına açmayı planlıyoruz” dedi.

16 YAŞ SINIRI VAR

Dengeli yapısı ve 45 km/s maksimum hızı ile Ami, şehir içi kullanımlarda güven veriyor ve kolay bir kullanım sunuyor. Eğlenceli etkinlikler için gençler, kısa geziler için genç yetişkinler veya her yaştan hareketli bir hayatı olanlar tarafından kullanılabileceğini vurgulayan Selen Alkım, “Citroën Ami’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkması. Ami, evden işe günlük gidiş gelişler, şehir içi yoğun trafikli bölgeler ve yazlık alanlarda kısa mesafeli ulaşım ihtiyacı için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor” dedi.

3 SAATLİK ŞARJLA 75 KM MENZİL

Kompakt, kullanışlı ve kıvrak bir yapıya sahip olan Ami -100% ëlectric, 45 km/saat’e kadar hıza ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde henüz ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli mobilite çözümü olarak dikkat çekiyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroën Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.