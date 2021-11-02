Konfor ve tasarımda zirve: Yeni SL

Mercedes-AMG, yeni silahı SL Serisi’nin sahneye çıkardı. 4 litrelik AMG imzalı V8 motorla donatılan yeni araç, sportif kullanıma uygun tasarım ve donanımıyla öne çıkıyor. Aracın kumaş tavanı ise bir düğmeyle sadece 15 saniyede açılabiliyor.

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, bundan 69 yıl önce yollara çıkarmaya başladığı SL Serisi’nin yeni neslini tanıttı. 1952’de Stuttgart’ta piyasayla sürülen sporcu, markanın potansiyelini motorsporlarındaki başarılarla genişletme vizyonunun eseri.

KLASİK KUMAŞ TAVAN

Çıkışından kısa süre sonra yarış pistlerinde önemli başarılara imza atan 300 SL, böylece kısa sürede adını efsane modeller arasına yazdırmayı başardı. Bu köklü geçmişin sorumluluğunu omzunda taşıyan SL Serisi, yenilenerek yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni lüks performans aracını, Mercedes-AMG tamamen bağımsız olarak geliştirdi. Yeni 2+2 koltuklu SL, klasik kumaş tavan ve sportif karakteriyle adeta köklerine geri dönüyor. İlk kez 4 tekerlekten çekişli olarak yollara çıkmaya hazırlanan SL Serisi, aktif devrilme önleyici stabilizasyona sahip AMG ACTIVE RIDE CONTROL süspansiyonu, arka aks yönlendirmesi ve isteğe bağlı olarak sunulan AMG seramik yüksek performanslı kompozit fren sistemi gibi yüksek teknolojili donanımlar sunuyor. Tasarımı, markanın süperspor modellerini andıran yeni araç, performans olarak da aynı izi takip ediyor. Aracın kaputunun altında yer alan AMG imzalı 4.0 litrelik V8 ünite, çift turbo desteğine sahip. Şirketin Affalterbach’taki yerinde ‘Tek Adam, Tek Motor’ ilkesine göre tamamen elle monte ediliyor.

577 BEYGİRLİK V8

Araç SL 63 ve SL 55 olmak üzere iki farklı versiyonla yollara çıkacak. 469 beygir güç ve 700 nm tork üreten SL 55, 0-60 mil/s (0-96 km/s) ivmelenmesini 3.8 saniyede tamamlıyor. SL 63’ün motoru ise 577 beygir güce sahip ve tam 800 nm tork üretiyor. Bu versiyonun ivmelenmesi ise 3.5 saniye olarak açıklanıyor. Her iki versiyonda da AMG SPEEDSHIFT MCT 9G otomatik şanzıman görev yapıyor. Son derece kısa vites değiştirme süreleri ile dikkat çeken şanzıman, yeni SL’nin gereksinimlerine özel olarak uyarlanmış. Şanzımanda ıslak bir kalkış kavraması, tork konvertörünün yerini alıyor. Bu sayede ağırlık azaldığı gibi, gaz pedalı tepkilerinde de hassasiyet artırılmış. Uzun geçmişinde ilk kez SL, standart olarak aktif arka aks yönlendirmesi ile donatılmış. Hıza bağlı olarak, arka tekerlekler ya ön tekerleklerle ters yönde (100 km/s’ye kadar) ya da aynı yönde (100 km/s’den daha hızlı) dönüyor. Böylece sistem hem çevik hem de dengeli yol tutuşu sağlar – arka aks yönlendirmesi olmadan birbirine zıt özellikler. Diğer avantajlar arasında sınırlarda daha kolay araç kontrolü ve ön tekerlek direksiyon oranı daha doğrudan olduğu için daha az direksiyon eforu sayılabilir. Araçta 6 farklı sürüş modu kullanılıyor. AMG DYNAMIC SELECT sürüş modları arasında Slippery, Comfort, Sport, Sport +, Individual ve RACE bulunuyor ve konforludan dinamiğe kadar geniş seçenek sunuluyor. SL 55 ve 63 Roadster’larda standart olarak 265/40 R 20 (ön) ve 295/35 R 20 (arka) lastikler bulunuyor. Tabii ki 20 ila 21 inç çapında çok sayıda jant opsiyonu sunuluyor.

TAVAN 21 KİLOGRAM HAFİFLETİLMİŞ

Yeni SL’nin daha sportif karakteri, markanın tavan seçimini de etkilemiş. Önceki jenerasyonun metal vario tavanı, yerine elektrikli yumuşak tavana bıraktı. Böylece 46 kilogramlık tavan, 21 kilogram hafiflemiş oldu. Tavanın hafiflemesi, aynı zamanda aracın ağırlık merkezini düşürerek sürüş dinamikleri ve yol tutuşa pozitif katkı sağlıyor. Yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlayan Z-katlama ile, geleneksel bir yumuşak üst bölme kapağından vazgeçmeyi de mümkün kılmış. Ön tavan kapağı, açık tentenin son konumunda yüzeyle aynı hizada olmasını sağlıyor. Yeni tavanın açma ve kapama işlemi sadece 15 saniye sürüyor. Üstelik marka, bu işlemin saatte 60 kilometre sürate kadar gerçekleştirmeyi de mümkün kılıyor. Bu süreç de, 11.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranındaki bir animasyon ile gösteriliyor.