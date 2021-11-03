Yeni Honda Civic dizel motora son vermesinin ardından turbo LPG seçeneğiyle yola çıkıyor. Yeni Honda Civic’in fiyatı ise 374 bin liradan başlayacak. Araçta ilk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneği sunulacak.

Yeni Honda Civic dizel motora son vermesinin ardından turbo LPG seçeneğiyle yola çıkıyor. Honda’nın sedan segmentindeki başarılı temsilcisi olan Civic modelinin 11’inci nesli Türkiye yollarına çıkıyor. Yaklaşık 50 yıl boyunca dünyanın 170 ülkesinde 24 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı başaran Honda’nın ürün gamındaki en uzun soluklu model olan Civic, Honda mühendisleri tarafından insana fayda odaklı yaklaşım kapsamında geliştirilmeye devam ediyor.

FİYATI 374 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

İlk kez 1.5 litre VTEC Turbo LPG’li motor seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic Sedan; 13 Kasım 2021 tarihinde 374 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Honda Civic Sedan Türkiye lansmanında konuşma yapan ve piyasadaki en güçlü sedan serisine sahip olduklarına dikkat çeken Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, sadece ürün gamı ile değil, Honda’nın Türkiye’deki güçlü varlığı ile de hedeflerine ilerlediklerini ve “Honda ile Gelecek” mottosuyla birçok yeniliği hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Tsumura, “Honda’yı dünyanın en büyük motor üreticisi yapan, geniş ürün yelpazesi sunan bir mobilite şirketi olmasıdır. Kuruluşundan bu yana Honda, insanların günlük yaşamlarına ihtiyaç duydukları şeyi sağlayarak her zaman katkıda bulunuyor. Bu bağlamda Honda Türkiye, küresel gelişmeleri yakından takip ederken; Türk müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünler de sunmaya devam ediyor. Yakın zamanda City ve Accord tamamen Türkiye pazarı için geliştirilerek satışa sunuldu. Bugün ise Honda’nın elli yıllık mirasından aldığı tecrübe ve itibarı ile Civic Sedan’ı Türk müşterileriyle buluşturuyoruz. Yeni ve geliştirilmiş özellikleriyle yeni Civic Sedan yine müşterilerimizin gözdesi olacak. Özellikle yüksek verimlilik ve performans sunan, tüm dünyada sadece Türkiye için geliştirilen LPG seçeneği bulunan turbo motoru Civic Sedan’ı farklı bir konuma getiriyor. Yeni Civic Sedan ile her ihtiyaca uygun sedan ürün gamımızı yenileyerek geliştiriyoruz” dedi.

1.5 AYDA 3 BİN ADET SATACAK

Honda’nın en uzun ömürlü modeli olan Civic Sedan’ın üretildiği günden bu yana dünya çapında 24 milyondan fazla satış adedi başarısına ulaştığını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye’ye özel LPG versiyonunun da başarısına dikkat çekti. Bu alanda Kocaeli’nde LPG dönüşümü için yeni bir tesis kurduklarını belirten Kılıçer, “Civic Sedan’ın LPG’li versiyonu Türkiye’de önemli başarı grafiklerine sahip. Türk tüketicisinin tercihlerini göz önüne alarak LPG’li versiyonumuzu geliştirdik hem tasarruflu hem performanslı bir ürün sunduk. Yeni Civic Sedan’ın 2021 yıl sonuna kadar 3 bin adet, 2022 yılında da 13 bin adet satmasını hedefliyoruz. Bu satışların yüzde 75’ini Turbo LPG versiyonu oluşturacak” dedi. Kılıçer ayrıca segmentine liderlik eden ve müşterilerin yoğun ilgi gören 10’uncu jenerasyon Civic Sedan’dan da toplam 106 bin satış gerçekleştirdiklerini belirtti.

1.5 LİTRELİK TURBO LPG

Yeni Civic Sedan’ın 11’inci neslinde güç aktarma organları geliştirilirken; yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin güçlü yönleri korundu. Yeni Civic, geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek verimlilik seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfi ile bir arada sunuyor. Yeni nesil Civic Sedan, yakıt verimliliği sağlarken 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip olması ile dikkat çekiyor. Honda’nın insan odaklı tasarım yaklaşımı ile geliştirilen 11’inci nesil Civic Sedan’da teknolojik özellikler de sürücüye fayda sağlamak için kullanılıyor. Bu yaklaşımın sonucu olarak bugüne kadarki en gelişmiş Civic ortaya çıkarken; standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay® ve Android Auto™ uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi sunuluyor. Ayrıca Executive+ versiyonunda akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği yer alıyor.

YENİ ÖN KAMERA SİSTEMİ

Yeni nesil Civic Sedan’da sürücü ve yolcu güvenliği için alınan tedbirler de dikkat çekiyor. 11’inci nesil Civic Sedan sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Honda’nın gelişmiş sürüş destek teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi sunuluyor. Önceki nesil Civic Sedan modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği sayesinde yolun sağ tarafı multimedya ekranında görüntülenebiliyor.

RENK SEÇENEĞİ ZENGİN

Yeni nesil Civic Sedan, Metalik Sis Mavi, Metalik Meteor Gri ve Metalik Kiraz Kırmızı gibi yeni renklerinin yanı sıra Platin Beyaz, Metalik Gümüş Gri ve Kristal Siyah olmak üzere toplam altı farklı gövde rengiyle 13 Kasım 2021 tarihinde yollara çıktı.

Yeni Honda Civic Sedan lansman fiyatı ne kadar?

VTEC Turbo ECO (LPG)

Premium ECO – 374 bin TL

Elegance ECO – 410 bin TL

Executive ECO – 440 bin TL

VTEC Turbo (Benzin)

Elegance – 402 bin TL

Executive – 435 bin TL