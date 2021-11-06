Hyundai elektrikli SUV konsepti SEVEN

Hyundai, 17 Kasım’da tanıtacağı elektrikli SUV SEVEN modelinin ilk çizimleri paylaştı. Tasarım ön izlemesi yapan Hyundai, özellikle birinci sınıf iç mekan deneyimi sunacak.

Hyundai, 17 Kasım’da tanıtacağı elektrikli SUV SEVEN modelinin ilk çizimleri paylaştı. Hyundai Motor Company, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA’da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN’in çizim görsellerini yayınladı. SEVEN, Hyundai’nin elektrikli mobilitedeki gelecek tasarım ve teknoloji inovasyonunu simgeliyor. Hyundai’nin bu yeni konsepti, elektrikli araç (BEV) markası IONIQ ailesine katılacak yeni SUV hakkında ipuçları da veriyor.

FONKSYONEL İÇ MEKAN

Hyundai tarafından yayınlanan görsellere göre, içten yanmalı motorlu otomobillerin geleneksel yapısından çok uzakta bir ambiyans sunulduğunu anlamak zor olmuyor. Elektrikli otomobillerin mobilite açısından getirdiği yeniliklere daha cesur bir şekilde katkı sağlayan Hyundai SEVEN, oldukça fonksiyonel bir iç mekan tasarımına sahip.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BİR KOKPİT

SEVEN’in aydınlatma mimarisi, IONIQ’in benzersiz tasarım kimliği olan Parametric Pixels tarafından geliştirilmiş. SEVEN’in iç tasarımı da yine Hyundai’nin IONIQ 5 ile sergilediği alan derinliğini gözler önüne seriyor. Birinci sınıf ve kişiselleştirilmiş bir kokpit ve oturma düzeni sunan konsept, kullanıcılarına gelecekte üst düzey bir konfor ve aynı şekilde kusursuz bir yolculuk deneyimi sunacak.