Mazda2 Green NCAP’te hibritleri kıskandırdı

Mazda2, Euro NCAP’in yan kuruluşu Green NCAP tarafından 5 üzerinden 3,5 yıldız alarak önemli başarıya daha imza attı.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin her geçen gün popüler hale geldiği otomotiv endüstrisinde Mazda, küçük sınıf modeli Mazda2 ile içten yanmalı motorlara farklı bir bakış açısı kazandırdı. Yakıt tüketimi ve emisyon oranları konusunda otomobilleri teste tabii tutan Green NCAP, benzinli 1.5 litrelik Skyactiv-G motorla donatılan Mazda2’yi 5 üzerinden 3,5 yıldızla ödüllendirdi. Mazda Motor Europe Güç Aktarma Organları Müdürü Heiko Strietzel konuyla ilgili olarak “İçten yanmalı motorları geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ederken, ortaya çıkacak çevresel etkileri azaltma stratejimizin gerçek hayatta karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu sonuç ayrıca güç kaynaklarındaki çok yönlü çözümlerimizin ve her 1 gramı azaltma misyonuna gösterdiğimiz özenin bir parçası.” dedi.

YAKIT VERİMLİLİĞİ VE SÜRÜŞ PERFORMANSI

Green NCAP’ten Aleksandar Damyanov ise testlerde 5 üzerinden 3,5 yıldıza layık görülen içten yanmalı motorla donatılmış sadece 3 otomobilden birisi olan Mazda2 ile ilgili olarak “Özellikle yakıt verimliliği ve sürüş menzili açısından çok etkileyici bir performans gösteren Mazda’yı tebrik ederiz. Küçük sınıf temsilcisi eğer benzin partikül filtresi ile de donatılmış olsaydı daha da yüksek puanlara erişebilirdi.” açıklamasını yaptı.

1.5 LİTRELİK SKYAKTIV-G

Mazda2’nin yeni 1.5 litrelik benzinli Skyactiv-G motorunda sıkıştırma oranı 13:1’den 15:1’e yükseltildi. Sonuç olarak Mazda, Mazda M Hybrid sistemine gereksinim duymaksızın CO2 emisyon değerini ve yakıt tüketimini ortalama yüzde 10 oranında azaltırken, tork verisini yüzde 6 artırmış oldu. Euro NCAP’in bir girişimi olan Green NCAP, -7 ile 35 santigrat derece arasındaki sıcaklıklar, 1200 metreye varan rakımlar, kısa yolculuklar, ağır yüklü yolculuklar ya da otoban sürüşleri gibi bir dizi gerçekçi yol senaryosuyla otomobilleri teste tabii tutuyor. Mazda’nın açıkladığı resmi WLPT yakıt tüketimi ve emisyon değerleriyle testlerde elde edilen sonuçlar arasındaki minimum düzeydeki farklılık ise dikkat çekici.