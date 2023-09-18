Megane E-Tech 450 km menzille yola çıktı

Renault elektrikli otomobil serüvenine Megane E-Tech ile devam ediyor. 450 km menzille gelen yeni elektrikli model, 160 kw motor gücüne sahip.

Renault elektrikli otomobil serüvenine Megane E-Tech ile devam ediyor. Van’da gerçekleşen basın lansmanında konuşan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Megane Hatchback modelimiz Avrupa’da 28 yıl, 4 jenerasyon boyunca 1.3 milyon adette sattı. Megane, tüm gövde tipleri ile son 20 yıllık satışlara baktığımızda Türkiye binek pazarında en çok satan 3. otomobil konumunda. Şimdi Megane efsanesi elektrik devriminde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli 160 kW motoru ile segmentindeki en yüksek güce ve şarjlanma özellikleri ile segmentteki en iyi değerlere sahip. Ayrıca segmentindeki en yüksek batarya kapasitelerinden birine sahip. Bu sayede ortalamada 450 km WLTP menzili, şehir içinde ise 530 km menzil sunabiliyor” dedi.

450 KM MENZİLİ VAR

60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor. Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada %80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle kullanıcılara sunuluyor.

20 İNÇ’LİK JANT TASARIMI

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’de yeni yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar, zarif bir şekilde uygulanıyor ve hassasiyetle birleşiyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara, modern bir his veriyor. 20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü ve sağlam bir his uyandırıyor. Alçalan tavan çizgisi, artırılmış iz genişliği ve düz kapı kolları coupe görünümü sağlıyor. Kabin yüksekliği, genişliği ve bagaj hacmi ise geleneksel hatchback mimarisini andırıyor.

440 LİTRE BAGAJ HACMİ

Android işletim sistemine sahip OpenR ekranı, dokunması ve göz atması keyif veren güçlendirilmiş cam yüzeye sahip. Ekran parlaklığı ve ışığı yansıtma özelliği doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlamak için optimize edildi ve yansıma önleyici kaplama ile güçlendirildi. Bu sayede siperlik kullanımına gerek kalmadan, modern ve akıcı bir görünüm ile yerden tasarruf edildi. Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Bagaj ise 440 litre hacim sunuyor.

1.5 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Dinamik LED ambiyans aydınlatması kabin içinde optimum huzur sunmak için insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor. Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile elektrikli araç sürme keyfini yeni bir zirveye taşıyor. Yeni modelin Techno versiyonunun opsiyon hariç fiyatı 1.499.000 TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1.599.000 TL olarak kullanıcılara sunuluyor.