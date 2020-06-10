Mercedes-Benz GLB satışa sunuldu. 406 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken yeni Mercedes-Benz GLB 7 kişilik oturma düzenine sahip.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, GLB modelini pazara sundu. SUV segmentinde markanın ilk 7 kişilik modeli olan Mercedes-Benz GLB, Türkiye’de yola çıktı. Model geniş hacimli bir aile otomobili olma özelliğine de sahip. Araçta yüksek verimliliğe sahip sıralı dört silindirli güçlü motor görev yapıyor. En güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, bilgi-eğlence sistemi MBUX ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi özellikleriyle geldi. Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının güncel kompakt nesil modellerinin tüm güçlü yönlerini taşıyor.

406 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni GLB 163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart olarak sunuluyor. GLB 200, 406 bin TL’den başlayan Progressive donanım paketine ve 446.600 TL’den başlayan AMG donanım paketine sahip.

570 LİTRELİK BAGAJ

Aracın uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 mm ve yüksekliği 1.658 mm olarak belirlenmiş. GLB, 2.829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden tam 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en yüksek değer. 967 mm arka koltuk diz mesafesi ile üst seviye bir oturma konforu sunuyor. Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunuluyor. GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor. Arka koltuğun ileri-geri kaydırılması sayesinde bagaj hacmi toplamda 130 litreye kadar artırılabiliyor.

7 KİŞİLİK OTURMA DÜZENİ

Yeni GLB, Mercedes-Benz markasının yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. Diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor. EASY-ENTRY kolay giriş sistemi sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla erişim sağlanıyor. İçeri ittirilebilen veya yerinden çıkartılabilen koltuk başlıkları, TOP-Tether sabitleme noktaları ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme sistemi ve isteğe bağlı tercih edildiği takdirde üçüncü koltuk sırasını da kapsayacak şekilde tasarlanan arka yan cam hava yastığı gibi özellikler kabin içi güvenliği sağlıyor. Böylece ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk ile güvenle yolculuk yapılabiliyor.

OFF-ROAD KANI DA VAR

GLB’nin güçlü gövde oranları off-road odaklı dış tasarım yaklaşımını yansıtıyor. Karakteristik bir aydınlatma grubuna sahip dikleştirilmiş ön bölüm de, krom kaplamalı alt koruma ile off-road genlerine vurgu yapıyor. Kaslı ve belirgin omuz çizgisi önden arkaya doğru kalınlaşırken GLB’ye yandan bakıldığında daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yan marşpiyelerin üzerindeki kaplamalar kapı eşiklerini çamurdan uzak tutmaya yardımcı oluyor. Çamurluk kenarları dahil otomobili çevreleyen bu kaplamalar bir yandan ek koruma sağlarken, diğer yandan off-road görünümünü destekliyor.

İÇ MEKANDA NİŞ HAVA YÜKSEK

İç mekânda sürücüyü tek parçadan oluşan bütünleşmiş bir ön konsol karşılıyor. Konsolu markanın diğer kompakt modellerinde de kullanılan tamamen dijital geniş ekranlı tasarım domine ediyor. Otomobilin geneline hâkim olan güçlü karakter diğer detaylarda da devam ediyor. Ön yolcu tarafını ve orta konsol kenarlarını süsleyen silindir görünümlü alüminyum süslemeler ve kapı panelinde yatay tutma kolu gibi detaylar, iç mekâna off-road ruhu yüklerken sağlam, güçlü ve eğlenceli bir hava kazandırıyor. Bu görüntüye orta panelde yine krom kaplamalı üç adet yuvarlak havalandırma çıkışı ve hemen altında otomatik klima sistemine ait kontrol paneli eşlik ediyor.

KAMERAYLA 500 METRELİK GÖRÜŞ AÇISI

S-Serisi’nden aktarılan en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, sürücünün hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor. Belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

İLK DİJİTAL BASIN LANSMANI

Mercedes-Benz Türkiye’nin düzenlediği ilk dijital basın lansmanında, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu Demirel ve Mercedes-Benz Otomotiv Otomobil Ürün Yönetimi Birim Müdürü İhsan Büyükdağ, canlı yayında yeni modelin özelliklerini aktardılar.