Renault haziran ayı kampanyası başladı. Haziran ayında Renault modellerini alıp ödemeye 2021 yılında başlamak mümkün.

Renault haziran ayı kampanyası başladı. Haziran ayında Renault modellerini alıp ödemeye 2021 yılında başlamak mümkün. Renault, Haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli. “Şimdi Al 2021’de Öde” kampanya fırsatı sunuyor. Kampanya, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72 beygir, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140 beygir ve Clio HB’in Joy 0.9 TCe 90 beygir versiyonları mevcut. Renault modellerinin perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında 45.650TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı bulunuyor. Ocak 2021’de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999TL.

CLİO HB 103 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan kampanyada ClioHB 103.400 TL, Yeni Clio 109.400TL ve Megane Sedan 151.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ VAR

Aracın kalbinde 5 farklı motora yer verilmiş. Zengin bir motor gamıyla dikkat çeken yeni Clio, 1.0 SCe benzinli seçenekte 72 beygir güç ve manuel vites seçeneğini sunuyor. Turbo tarafta da 1.0 ve 1.3 litrelik motorlar karşımıza çıkıyor. 100 beygir güce sahip olan 1.0 litrelik seçeneğin hem manuel hem de X-Tronic adı verilen otomatik seçeneği var. 1.3 litrelik turbo benzinli ünite ise 130 beygir gücünde. Bu motor sadece EDC7 adı verilen otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Dizel tarafta ise otomatik seçenek yok. Yeni 1.5 litrelik Blue dCi motorlar, 85 ve 115 beygir güç seçenekleriyle dikkat çekiyor.