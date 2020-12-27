Alman üretici Mercedes-Benz Yeni S Serisi modelinin örtüsünü kaldırdı. S 400 d 4MATIC L versiyonuyla sunulan model, yenilikçi teknolojiyle yola çıktı.

Alman üretici Mercedes-Benz Yeni S Serisi modelinin örtüsünü kaldırdı. S 400 d 4MATIC L versiyonuyla sunulan model, yenilikçi teknolojiyle yola çıktı. Mercedes-Benz S-Serisi, pek çok yeniliği ve lüks donanıma sahip. DIGITAL LIGHT teknolojisi, ilk kez seri üretim bir otomobilde kullanılıyor. Yenilikçi yürüyen aksam sistemleri, yeni S-Serisi’nde etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor. 10 dereceye kadar dönüş açısına sahip arka aks yönlendirme sistemi, şehirdeki manevra kabiliyetini kompakt bir otomobil seviyesine çıkartıyor. Yeni S-Serisi, özellikle lüks sedan segmentinde olmak üzere dünyanın en iyi aerodinamik verimliliğine sahip.

3.0 LİTRELİK TURBO DİZEL MOTOR

Yeni S-Serisi’nde 3.0 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor görev yapıyor. 330 BG maksimum güç üretirken 700 Nm’lik maksimum tork sunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen aracın maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN LÜKS SEDANI

Yeni S-Serisi’nin konfor ve teknoloji noktasında referansları belirleyen bir otomobil olduğunu belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz olarak 100 yılı aşkın bir süredir lüks sınıfta standartları belirliyoruz. Dünyanın ve de Türkiye’nin en çok satılan lüks sedanı olan S-Serisi, markamızın merkezinde yer alıyor ve modern lüksün Mercedes-Benz için ne anlama geldiğini gösteriyor. Markamızın Amiral Gemisi, ileri seviyede mühendislik, işçilik ve teknolojik yeniliklerle her zaman otomotiv tarihinde zirveyi temsil etti. Yeni S-Serisi ile müşterilerimize daha önce sunulmamış yenilik, güvenlik, konfor ve kalite sunuyoruz. İster sürücü olun ister arka sıradaki yolcu, yüksek teknolojileri ve yenilikçi konfor özellikleriyle Yeni S-Serisi, size birinci sınıf bir sürüş deneyimi sağlıyor.” dedi.

ETKİLEŞİMLİ AYDINLATMA

Yüksek düzeyde sürüş ve akustik konforunun yanı sıra çok çeşitli ENERGIZING konfor programları ile yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca filtreleme performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile yolcular, yolculuk boyunca daha da zinde kalıyor. Yeni S-Serisi, LED teknolojisi sayesinde iç mekanı aydınlatmasında da önemli bir gelişme kaydediyor. Mercedes-Benz, ilk kez etkileşimli aydınlatma uyguluyor. Aktif ambiyans aydınlatması, sürüş yardım sistemlerine entegre ediliyor ve uyarıları görsel olarak destekleyebiliyor. Bunun dışında klima sistemi veya “Hey Mercedes” sesli komut sistemi gibi konfor sistemlerinde de aktif ambiyans aydınlatması uygun bir geri bildirim sağlıyor.

FİYATI 3.7 MİLYON LİRA

Yeni Mercedes-Benz S Serisi 3.7 milyon liralık fiyatıyla dikkat çekiyor.