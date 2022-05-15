Mercedes EQE ile voltajın yıldızı olmaya geliyor

Türkiye pazarında elektrikli modellerin çeşitliliği artarken Mercedes-EQ markasıyla yeni EQE modelini tanıttı. Türkiye’de yola çıkan model ilk etapta, 613 kilometreye kadar menzil sunan 292 beygir gücündeki EQE 350+ ve 625 beygir gücündeki Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 2.4 milyon olarak belirlendi.

Türkiye pazarında elektrikli modellerin çeşitliliği artarken Mercedes-EQ markasıyla yeni EQE modelini tanıttı. Yeni EQE, ilk etapta 292 HP (215 kW) gücündeki EQE 350+ (WLTP’ye göre enerji tüketimi: 18,7-15,9 kWsa/100 km; CO2 emisyonu: 0 gr/km) ve 625 HP (460 kW) gücündeki Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ versiyonlarıyla satışa sunuluyor. EQE 350+, 292 HP gücündeki elektromotoruyla WLTP’ye göre 613 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Otomobilin üretimi, dünya pazarı için Bremen’de, Çin pazarı içinse Pekin’de yapılıyor.

430 LİTRELİK BAGAJ

EQS’e göre daha kompakt olarak tasarlanan EQE, 3.120 milimetre ile EQS’ten 90 milimetre daha kısa dingil mesafesine sahip. Yeni EQE, CLS ile benzer dış boyutlar ortaya koyuyor. CLS’ye benzer olarak sabit bir arka cam ve bagaj kapağı bulunuyor. İç boyutlar, örneğin öndeki omuz boşluğu (+27 mm) veya iç uzunluk (+80 mm) açısından güncel E-Serisi’nin (213 model serisi) boyutlarından fazlası sunuluyor. E-Serisi’ne oranla 65 santim daha yüksek oturma pozisyonuna sahip olan EQE’nin bagaj hacmi ise 430 litre.

MENZİLİ 600 KİLOMETRENİN ÜSTÜNDE

EQE, 292 HP (215 kW) gücündeki EQE 350+ ve 625 HP (460 kW)’lik Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ olmak üzere ilk etapta iki farklı versiyonla piyasaya sürülüyor. Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+, Mercedes-AMG’nin elektrikli sürüş performansı için en üst seviyeyi oluşturuyor. EQE 350+’nın bataryası yaklaşık 90 kWsa kullanılabilir enerji kapasitesine sahip olup WLTP’ye göre 613 km’ye kadar menzil sunuyor.

3 EKRAN TEK PANEL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+’ta standart olarak sunulan MBUX Hyperscreen ile aracın iç mekânında üç ekran, bir cam panel altında birleşerek tek ekran gibi görünüyor. Bağımsız ara yüze sahip olan 12,3 inçlik OLED ekran, öndeki yolcular için yolculuğu daha eğlenceli hale getiriyor. Sürücünün, yolcunun önündeki ekranına bakıp bakmadığını algılayan kamera tabanlı engelleme sistemi mevcut. Bu durumda sistem, sürücü sürüş esnasında yandaki ekrana baktığında dinamik içeriği sürücü için otomatik olarak karartıyor.

GÜVENLİK GIRTLAĞA KADAR

Özellikle kaza güvenliği olmak üzere “Bütünsel Güvenlik İlkeleri” her zaman geçerli. Diğer tüm Mercedes-Benz modelleri gibi, EQE de sağlam bir yolcu kabinine, özel deformasyon bölgelerine ve PRE-SAFE® dahil, modern güvenlik sistemlerine sahip. EQE’nin tamamen elektrikli bir platform üzerinde yükseliyor olması, güvenlik konsepti için yeni tasarım olanakları da sağlıyor. Örneğin, alt gövdede çarpmaya karşı korumalı alanda batarya montajı için uygun bir alan bulunuyor. Ayrıca büyük bir motor bloğu olmadığından, önden çarpışma davranışları daha da iyi modellenebiliyor. Standart çarpışma testlerine ek olarak, aracın çeşitli ek yük durumlarındaki performansı doğrulandı ve Araç Güvenliği Teknoloji Merkezi’nde (TFS) kapsamlı bileşen testleri yapıldı.