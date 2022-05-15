Elektrikli Fiat 500 konser salonuna dönüştü

Elektrikli Fiat 500, sınırlı sayıda üretilecek olan “La Prima by Bocelli” versiyonuyla yola çıkıyor. Bocelli tarafından desteklenen JBL Premium Audio; 320 W ses gücüyle teknik ve performans açısından olduğu kadar, sezgisel kullanım özellikleriyle de en üst seviyede ses deneyimi yaşatacak.

Elektrikli Fiat 500 ‘La Prima by Bocelli’ versiyonuyla geliyor. Sıfır emisyonlu ulaşımın da ikonik modeli olmaya hazırlanan 500, dünyaca ünlü tenor, Maestro Andrea Bocelli, müzisyen Matteo Bocelli ve JBL ile iş birliği ile hayata geçen “La Prima by Bocelli” versiyonu ile benzersiz bir ses deneyimi sağlıyor ve JBL “Sanal Mekanlar” teknolojisiyle donatılan dünyanın ilk şehir otomobili olarak da otomotiv dünyasında fark yaratıyor.

320 W SES GÜCÜ

Fiat’ın ikonik ürün gamının tepe noktasını oluşturan modelde, standart olarak sunulan ve Bocelli tarafından desteklenen, yaşama alanı ve bagajın kullanım kapasitesini kısıtlamayacak şekilde araca entegre edilen JBL Premium Audio; 320 W ses gücüyle teknik ve performans açısından olduğu kadar ve sezgisel kullanım özellikleriyle üst seviyede bir ses deneyimi yaşatıyor. Yeni 500 “La Prima by Bocelli”; kabin içerisinde kullanılan premium yumuşak dokulu döşemesinden; yayaların aracın hareket halinde olduğunu algılayabilmeleri amacıyla çalan; besteci Nino Rota tarafından İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin “Amarcord” filminde kullanılan müziklere ve cabrio versiyonundaki Fiat Monogram açılır tavan dokumasına kadar ilk nesildeki başarılı özellikleri ise standart olarak sunuyor. Fiat markası, 500 “La Prima by Bocelli”nin iletişim kampanyasında da Maestro Andrea Bocelli’nin oğlu, müzisyen Matteo Bocelli’nin yeni single’ını kullanıyor.

YEP YENİ BİR SES DENEYİMİ

FIAT CEO’su ve Stellantis Global CMO’su Olivier Francois “Elektrikli ürün gamımızın tepe noktasını oluşturan yeni 500 La Prima’nın büyük başarısı, müşterilerimizin kesinlikle premium, İtalyan ve ikonik bir ürün arzu ettiğini anlamamızı sağladı. Kısaca ‘Made in Italy’nin en iyisini istiyorlar ve sanatın, güzelliğin, müziğin en iyi ifadesini İtalya’da bulabiliyorlar. Bu nedenle, Maestro Andrea Bocelli ile bir elektrikli otomobilin sessizliğini artırarak mümkün olan en iyi ses deneyimini yarattık. JBL’nin mükemmel “Sanal Mekanlar” teknolojisi sayesinde müşterilerimize sürükleyici ve özel olarak uyarlanmış bir ses deneyimi sunuyoruz. Bu devrim niteliğindeki premium ses sistemi, İtalyan ruhunu canlandırmak üzere İtalya’da yaratılan, özgün İtalyan ikonunu tamamlıyor” diye konuştu.

OPERA GECESİ TASARIMI GİBİ

Bocelli’nin 500 La Prima’sı, dünya sahnesine ilk çıkışını operadaki açılış gecelerine yakışan siyah ve zarif bir görünümle yapıyor ve Covid-19 sonrasındaki hayata uyum sağlayabilmek adına standart olarak yenilikçi “Hijyenik Eldiven Gözü” ile donatılıyor. Bu donanım ile “La Prima by Bocelli”ye akıllı telefon ve diğer küçük kişisel eşya yüzeylerinin hijyenini artırması amaçlanan, ön konsoldaki torpido gözüne bir UV-C lamba teknoloji entegre ediliyor. Kullanıcı, torpido gözüne küçük kişisel eşyaları yerleştirip, çekmeceyi kapatarak ve orta konsolda bulunan düğmeye basıyor ve süreci etkinleştirebiliyor. Toplam 3 dakika süren hijyen işlemi tamamlandığında; kullanıcıya mavi renkli bir gösterge ve sesli sinyal ile bildiriliyor.

460 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

La Prima by Bocelli; cabrio versiyonunda benzersiz FIAT Monogram açılır tavanı ve 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik bilgi-eğlence sistemi, tam LED farlar ve 17 inç elmas kesimli alaşım jantlar, özel “La Prima” logosu ve dokuma ön konsol ile FIAT imzalı buz beji koltuklara sahip premium iç mekan gibi özel tasarım ve teknoloji özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Yeni versiyon da gelişmiş elektrikli güç-aktarma sistemiyle WLTP döngüsüne göre 320 km’ye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Seviye 2 sürüş destek özelliğine sahip ilk şehir otomobili olan Fiat 500’ün menzili, ağırlıklı şehir içi kullanımında 460 km’ye kadar ulaşıyor.