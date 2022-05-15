Citroen modellerinde sıfır faizli kredi

Citroen modellerinde mayıs ayında sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroën, ay boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Citroen modellerinde mayıs ayında sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, Mayıs ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkânı sunan 2022 model Citroën C3, hem tüm modellerinde geçerli 40 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi seçeneğiyle hem de 365 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

12 AY SIFIR FAİZLİ KREDİ

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroën C4 ise 60 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. 6 ileri manuel şanzımanlı, 1.2 litrelik benzinli motora sahip Feel donanımlı Citroën C4 modeli ise 524 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan 2022 model Citroën C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 175 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneğiyle 780 bin TL’den başlayan fiyatlarla Citroën Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekânıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroën C3 Aircross SUV ise 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 100 bin TL için 12 ay %0,89 faizli kredi seçeneğiyle 498 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla Mayıs ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

TİCARİ MODELLERDE DE KAMPANYA BAŞLATTI

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroën Berlingo Kombi de 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi imkânıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroën Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi şeçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL’ye 18 ay vadeli %0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.