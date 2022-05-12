MG Türkiye’de 1 yaşına girdi

MG, Türkiye’deki ilk yılını geride bıraktı. Köklü İngiliz geçmişine sahip markanın Türkiye’deki birinci yılı, düzenlenen özel bir davetle kutlandı.

İngiltere’de 1924 yılında kurulan köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), geçen sene Doğan Trend Otomotiv güvencesi ile Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı. Köklü İngiliz üretici, Türkiye’deki birinci yılını; İngiliz Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen özel bir davetle kutladı. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, Doğan Trend Otomotiv Grubu Otomobil Markalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ve İngiltere Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Komiseri Sayın Kenan Paleo ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik keyifli anlara sahne oldu. Piyano resitali ile başlayan ve DJ performansıyla son bulan gecede, konuklar MG’nin yenilenen ZS EV modelini de ilk kez görme şansına erişti.

100’ÜNCÜ YAŞINI KUTLAYACAK

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Bir sene önce sadece tek model ile ismimizi duyurmuştuk. Modellerimizin sayısı arttı, hep beraber büyüdük. Çok daha değerli ve büyük bir aile olmayı başardık. Bu kutlamayı yaparken 100 yıllık tarihi bulunan MG markası için daha uygun bir yer de düşünemezdik. Bizlere ev sahipliği yapan İngiltere Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Komiseri Sayın Kenan Paleo’ya ve katkısı geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin ayrıca “Grubumuzun distribütörlük faaliyetleri içinde otomotiv markalarımızın önemi büyük. MG Türkiye’de büyüme planlarımız içindeki en önemli markamız. MG yakında 100. yaşını kutlayacak köklü ve özellikle elektrikli araçlarla günceli yakalayan başarılı bir marka. MG markası Avrupa ‘da 15 ülkede 400’ü aşan deneyim noktası ile Avrupalıların beğenisini kazanarak yüksek büyüme hızına ulaştı ve Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu” açıklamasında bulundu.

9 ŞEHİRDE 13 AYRI YETKİLİ SATICI

Gecede ayrıca Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal da markaya dair kısa zamanda elde ettikleri başarının altını çizerek, “Bir yıl içerisinde MG Ailesi de büyüdü ve büyümeye devam edecek. Türkiye genelinde dokuz ayrı şehirde 13 MG yetkili satıcısı bulunmakta. 2021 Mayıs ayında tek model ile yola çıkıldı ve ilk senesinde kendi segmentinde lider oldu. Özellikle markanın 100. yılı olan 2024 senesinde çok büyük sürprizler duyurmaya hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu. MG’nin 1. yıl kutlama etkinliği kapsamında ilk kez sergilenen yeni ZS EV hakkında da bilgi veren Soysal, “Ülkemizde %100 elektrikli denilince ilk akla gelen modellerden olan ZS EV’nin yeni modeli, kapasitesi yükseltilen batarya paketi sayesinde 440 km olan WLTP menzilini şehir içinde 550 km’ye kadar çıkartabiliyor. Teknolojisi gelişen iç tasarımı, eklenen yeni güvenlik önlemleri ve Türkiye’de yine bir ilk olacak olan V2L yani araçtan araca şarj özelliği sayesinde yeni ZS EV elektrikli araçlar arasında adından çokça söz ettirecek. İngiltere ve İsveç’te yılın otomobili seçilen yeni ZS EVnin araçtan araca bağlantı (V2L) özelliği sayesinde başka elektrikli cihazları da şarj etmek mümkün. Bu da otomotiv sektörü için oldukça önemli” dedi.