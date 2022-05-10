Otomotiv sektörü çip kriziyle mücadeleye devam ederken, bir taraftan da elektrikli dönüşümü hızlandırıyor. Fakat o tarafta da pil ve hammadde sorunu adetler arttıkça büyüyor. Stellantis CEO’su Tavares, endüstrinin 2025 veya 2026 civarında pillerle ilgili tedarik sorunları yaşayabileceğini tahmin ettiklerini söyledi

Otomotiv endüstrisi elektrikli dönüşüme hızla ayak uydururken, şimdi de yeni tedarik sorunları ortaya çıktı. Stellantis CEO’su Carlos Tavares, otomotiv endüstrisinin elektrikli mobiliteye geçişinin bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda pil ve hammadde sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Autonews haberine göre, Financial Times Arabanın Geleceği 2022 konferansında konuşan Tavares, endüstrinin 2025 veya 2026 civarında pillerle ilgili tedarik sorunları yaşayabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Pil tedariğinde yaşanan sorunla birlikte batının Asya’ya bağımlılığın artacağını paylaşan Tavares, bunu tahmin etmenin zor olmadığını ifade etti. Tavares “Şu anda herkesin piller için üretim kapasitesi oluşturma hızı, faaliyet gösterdiğimiz hızla değişen pazarları destekleyebilmek için muhtemelen sınırda” dedi.

HAMMADDE İHTİYACI ARTTIKÇA RİSKLER DE ARTACAK

Carlos Tavares, elektrikli araçların geleneksel içten yanmalı motor eşdeğerlerinden ortalama 500 kilo daha ağır olması nedeniyle, hammadde tedarikinin de önümüzdeki yıllarda yapısal zorluklar yaratabileceğini söyledi. Tavares “Bu, çok fazla hammadde çıkarılması anlamına gelir, bu da nihayetinde hammadde kıtlığı anlamına gelir, bu da nihayetinde jeopolitik riskler anlamına gelir” dedi. Otomobil üreticilerinin teknolojiye odaklandıklarını ve piyasaya akülü elektrikli araçları “üretmeye” hazır olduklarını, ancak kendileri ve düzenleyicilerin mobilite geçişinin tüm uzun vadeli etkileri konusunda vizyondan yoksun olduklarını söyledi. Tavares “Sırada ne var? Temiz enerji nerede? Şarj altyapısı nerede? Hammaddeler nerede? Bu hammaddelerin tedarik edilmesinin jeopolitik riskleri nerede? Bu dönüşümün tam resmine kim bakıyor?” dedi.