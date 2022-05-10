Otomerkezi.net garantili ikinci el araçlar için yeni bir uygulamayı devreye aldı. ‘Kilometre Satışı’ uygulamasını devreye aldıklarını açıklayan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “20 bin, 40 bin ve 60 bin kilometre olarak sunduğumuz üç farklı Kilometre Satışı uygulamamızla 500 bin TL’ye kadar marka-modelden bağımsız olarak otomobili satın alan tüketicilerimiz için, MTV ve Trafik Sigortası dışındaki lastik değişiminden ağır bakımlara, araç değer kaybına kadar tüm kalemleri Otomerkezi.net olarak biz karşılıyoruz” dedi.

Otomerkezi.net garantili ikinci el araçlar için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Otomobil satın almayı kolaylaştıran ve yürütme maliyetlerini en aza indiren yeni satış modeliyle Otomerkezi.net, ikinci elde yeni bir sayfa açıyor. Günümüzde banka kredisi, tüketici finansman kredileri ve kurumsal senet sistemlerinin tüketiciler açısından uygun koşullar sunmakta yetersiz kaldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, yeni uygulamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SATIŞLARIN YÜZDE 65’İ KREDİYLE

Doksanların sonunda banka kredileri, 2000’lerde tüketici finansman şirketlerinin dahil oluşu, üçüncü olarak kurumsal senet sistemini hayata geçiren kuruluşlar ile ikinci el otomobilde finans çözümlerinin günümüzde BDDK’ya bağlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Karakaş, “2022 yılının ilk üç ayında 30 şubemizde toplamda yapılan otomobil satışlarının yüzde 65’inin kredilendirme yoluyla gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. 6 bin 500 otomobil kredisi başvurusunun gerçekleştirildiğini, 4 bin 500 adet kredinin reddedildiğini ve bu tüketicilerin otomobil sahibi olamadığını, kalan 2 bin tüketiciden 700’ünün faiz oranlarını yüksek görerek otomobil sahibi olmaktan vazgeçtiğini gözlemledik. Tüm bu araştırmalarımız sonucunda artık sektöre yeni bir satış modeli getirme kararı aldık.” dedi.

DEĞER KAYBI MİNİMUMA İNİYOR

Yenilikçi “Kilometre Satışı” modelinin detaylarını açıklayan Karakaş, 500 bin TL’ye kadar her marka ve modelde geçerli olacak kilometre satışının, 3 farklı alternatifle tüketicilere sunulacağını belirtti. Alternatif olarak 20 bin kilometre, 40 bin kilometre ve 60 bin kilometre olarak üç farklı seçeneğin bulunduğunu dile getiren markanın başındaki isim, “Tüketicilerin otomobil satın alırken çekindiği hasarsızlık, boya-değişen durumu, kilometre durumu, kaza geçmişi ve satış değerini değiştiren diğer faktörler sebebiyle tutumlarını değiştirerek otomobil sahibi olmaktan çekindiğini biliyoruz. Bu sebeple, pazarın dengesiz atmosfere girdiği dönemlerde ortaya çıkan fiyat artışı-azalışlarında, her iki durumda da tüketiciyi koruyan, değer artışında artışı karşılayan, değer düşüşünde de değeri koruyan aynı fiyata geri alım garantisini sunarak Otomerkezi.net olarak dünyada bir ilke imza atıyoruz.” şeklinde konuştu.

ARACIN YÜZDE 25’İNE SIFIR FAİZ

Faiz oranlarının bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, uygulamaya dahil olan tüketicilerin, satın alınan araç bedelinin yüzde 25’i oranında, yüzde 0 faizli kredi avantajını da bu modelle birlikte Otomerkezi.net bünyesinde kullanılabildiğine dikkat çeken Karakaş, “Kampanyamız kapsamında tüketiciler otomobilin değerinin yüzde 25’i oranında 0 faizli kredi kullanma şansına da erişiyor. Otomobilde oluşan hasarlar, dönemsel servis bakımları, lastik değişimi, ağır bakım, periyodik bakım, hepsini Otomerkezi.net karşılıyor. Klima gazının dolumunu ya da ihtiyaç olduğu takdirde motor revizyonuna kadar biz karşılıyoruz. Tüketici sadece otomobili kullanmaya konsantre oluyor, üstelik otomobilin mülkiyeti de tüketiciye ait olacak. Bu sayede uzun dönem kiralamadan farklı olarak, tüketici yatırımıyla kendini güvende hissedecek. 30 şubemizde geçerli olacak ve pilot uygulama olarak Maltepe Genel Merkezi’mizde başlattığımız satış modelimizde sırasıyla 20 bin kilometre için 25 bin TL, 40 bin kilometre için 30 bin TL, 60 bin kilometre için 40 bin TL ödeme gerçekleştirilecek. Bunun dışında başka ödeme söz konusu değil ve en önemlisi tüketici dilerse kilometreyi 6 ayda, dilerse 20 yılda tamamlayabilir, süre kısıtlaması yok.” şeklinde detayları paylaştı.