Peugeot mayıs kampanyası başladı. PEUGEOT, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008 ve 508’de birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor. Yeni nesil i-Cockpit®, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok tercih edilen modeli PEUGEOT SUV 2008, 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot mayıs kampanyası başladı. PEUGEOT Türkiye, Mayıs ayında özgün tasarımları,yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. SUV ailesinin üyelerinden PEUGEOT SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120.000 TL için 15 ay vadeli %0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150.000 TL için 18 ay %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

12 AY SIFIR FAİZ

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit® ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008 ise 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150.000 TL için 18 ay %0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi PEUGEOT 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli veya 120.000 TL için 15 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler 35.000 TL için 12 ay vadeli sıfır veya 50.000 TL için 15 ay vadeli %0,99 faizli faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

TİCARİ ARAÇLAR DA KREDİ İMKANI

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, ay boyunca 100.000 TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 170.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de 120.000 TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor.