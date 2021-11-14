‘Net Zero’ hedefiyle yıldızı 2039’da parlayacak

Büyük bir değişimin arifesinde olan otomotiv sektöründe, dizel otomobillerin sonu tek tek gelirken talep henüz yavaş da olsa elektrikli modellere kayıyor. Bu alanda son fosil yakıtlı otomobilin 2039 yılında üretileceğini aktaran Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Bekdikhan “Mercedes’in elektrikli vizyonunda tamamıyla dönüşüm olacak ve ‘Net Zero’ hedefimiz hayata geçecek. Hatta satılan her 4 Mercedes modelinin 1’i 2025’e kadar elektrikli olacak” dedi.

ALİ YILDIRIM-İZMİR

Otomotiv sektörü büyük bir geçişin arifesinde. Özellikle son dönemlerde çeşitliliği hızla artan elektrikli araçlara tüketiciler de yavaş yavaş ilgi duymaya başlıyor. Bu alanda önemli modelleri pazara sunmaya başlayan Mercedes-Benz Türkiye de ‘Net Zero’ hedefine odaklanmış durumda. Sedan ve SUV elektrikli modellerle dikkat çeken Alman lüks üretici daha şimdiden EQE, EQS, EQA ve EQC ile 4 farklı seçeneği tüketicilerle buluşmak için neredeyse hazır. Yeni Mercedes-Benz C Serisi’nin İzmir’de gerçekleşen lansmanında sorularımızı cevaplayan Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, markanın elektrikli geleceğine değindi.

2025’E KADAR 4 MERCEDES MODELİNİN BİRİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Bekdikhan, Türkiye’de de 2039 yılının artık fosil yakıtlı araçların satışına son vereceklerini açıkladı. Mercedes’in elektrikli vizyonunda tamamıyla dönüşümün olacağını ve ‘Net Zero’ hedefini vurgulayan Bekdikhan “2022’de elektrikli segmentimiz olan EQ ailesinin yeni üyeleri Türkiye’ye gelecek. EQS bu yıl sonuna kadar yola çıkacak. Türkiye’de elektrikli araç sayısı arttıkça tüketiciler de bu modellere sıcak bakmaya başlıyor. Şu an Türkiye’de bir elektrikli araç kabulü sorunu var. TOGG geldiğinde bunun biraz daha aşılacağına inanıyorum. Bizim hedefimiz 2025’te Türkiye’de satılan her 4 Mercedes’ten 1’inin elektrikli olması” diye konuştu.

ÇİP KRİZİYLE YÜZDE 15’LİK KAYIP

Piyasada araç bulunabilirliği sorununa da değinen Bekdikhan “Çip kriziyle Mercedes’te yüzde 15 kayıp olacak gibi görünüyor. Herkeste olduğu gibi bizde de stok sorunu var. Araç bulma konusu biraz daha uzayacak gibi. Bunun yanında nesil değişimiyle birlikte artan fiyatlar, oynayan döviz kuru, yeni teknolojiler ve vergilerden kaynaklı artışlardan dolayı önümüzdeki dönemde daha az donanımlı araçlar gelecek. Fiyatların artması vatandaşların tercihini daha düşük fiyatlı segmentlere kaydırıyor. Bu durum daha da artabilir. Premium segment küçülebilir ya da fiyatların lüks segmente yakın olan kısımlarında yukarıya gidişte artabilir. İlk çeyrekten sonra çip krizinde iyileşme bekliyoruz.”

TÜRKİYE’DEKİ ‘C’ SEVGİSİYLE DÜNYADAKİ 6’NCI PAZAR OLDUK

Yeni Mercedes-Benz C Serisi hakkında da açıklamalarda bulunan Şükrü Bekdikhan, modelin 1993 yılından itibaren ‘C Serisi’ unvanıyla tam bir başarı hikayesi oluşturduğunu söyledi. Bekdikhan “2014 yılında yollara çıkan jenerasyonumuz, 2.5 milyondan fazla satış başarısını geride bıraktı. Yalnızca geçen sene satılan yedi Mercedes-Benz otomobilinden biri C-Serisi ailesinin bir üyesiyken, Türkiye’nin de bu oranda etkisi büyüktü. C-Serisi Türkiye’de en çok tercih edilen modelimiz olarak, bizi dünya sıralamasında da 6’ncı en büyük C-Serisi pazarı yapıyor” dedi.

HEDEF PREMİUM PAZARDA LİDERLİK

C-Serisi ile Mercedes-Benz içindeki en popler modelin yeni bir başarı dönemine tanıklık etmeye başladığımızın altını çizen Şükrü Bekdikhan “Ayrıca C-Serisi, premium orta boy sedan segmentinin en fazla tercih edilen modellerinin başında geliyor. S-Serisi’ndeki pek çok özelliği taşımasıyla Yeni C-Serisi, bir kez daha premium D segmentinin mükemmel, arzu edilen paketini; lüks, sportif, dijital ve tabii ki sürdürülebilir bir biçimde müşterilerimiz ile buluşturmamızı sağlıyor. Yeni C-Serisi ile Premium otomobil pazarında liderliği hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.