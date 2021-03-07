Opel Mart 2021 kampanyası yine sürprizlerle dolu. Opel, 6 ay ödeme erteleme seçeneği ile iddialı satın alma koşulları açıklayan Alman üretici, ÖTV muafiyeti bulunan müşteriler için sunduğu geniş model ve donanım seçenekleriyle de dikkatleri çekiyor.

Opel Mart 2021 kampanyası yine sürprizlerle dolu. Yıla başarılı bir başlangıç yapan yeni Opel Crossland; AGR onaylı koltukları, çift renk tavan seçeneği, yeni vizör tasarımı gibi bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleriyle sevenlerinden yüksek talep görmeye devam ediyor. Mart ayına özel olarak yeni Opel Crossland modeline 199.200TL’den başlayan fiyatlar ve cazip kredi olanakları ile sahip olunuyor. Mart ayında yeni Opel Crossland modelinde 75.000TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 75.000TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

150 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ

Mart ayında, Opel’in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinde 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 150.000TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor. Yine mart ayına özel stoklarla sınırlı Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’lardaki yerini alıyor. Teknolojik yenilikleri ve sınıfında öncü özellikleri bünyesinde barındıran ve her profile hitap eden Opel’in başarılı modeli Corsa’ya ise mart ayında 146.200 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 75.000TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanı veya 75.000TL kredi için 12 ay %0,99 faiz seçeneği ile 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuluyor.

OPEL INSIGNIA 448 BİN 500 LİRA

Opel’in D segmentindeki amiral gemisi yeni Insignia ise 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile mart ayında sevenleri ile buluşuyor. Mart ayına özel yeni Opel Insignia’ya 448.500TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor. 2020 model yılı yeni Opel Insignia ise 398.700TL’den başlayan fiyatlar ile müşterilere sunuluyor. Opel, mart ayına özel olarak, Combo modellerinde 100.000TL kredi için 12 ay %0 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Mart ayına özel olarak Combo’ya 177.200TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

TİCARİ ARAÇLARDA DA KAMPANYA VAR

Ticari araç segmentindeki iddiasını bir sonraki seviyeye taşımaya kararlı olan Opel, mart ayında yeni Zafira Life modelini tüketicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. İleri teknoloji donanımları, hayatı kolaylaştıran çözümleri ve üstün güvenlik sistemleri ile segmentinde fark yaratacak olan yeni Zafira Life, lansmana özel 287.100 TL’den başlayan fiyatlar ve 150.000TL kredi için 12 ay %0 faiz olanağı ile mart ayında bekleyenleriyle buluşuyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM

Opel Türkiye, mart ayında sağlık çalışanlarına, avukatlara, polislere, askerlere, öğretmenlere ve bu meslek grubunda olan kişilerin birinci derece yakınlarına, Corsa’da 3.500 TL’ye, Insignia’da ise 15.900 TL’ye varan nakit avantajları sağlıyor.