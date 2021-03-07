Suzuki Mart 2021 kampanyası başladı. Suzuki Swift Hibrit’e sadece 189 bin 900 TL’ye sahip olunabiliyor.

Suzuki Mart 2021 kampanyası başladı. Swift Hibrit ve Vitara modellerine özel avantajlı Mart kampanyasını başlattı. Otomatik vitesli Suzuki Swift Hibrit’e sadece 189 bin 900 TL satış fiyatıyla sahip olunabiliyor. Üstelik, 80 bin TL’ye 12 ay boyunca 0 faiz avantajı da Swift Hibrit’in Mart ayı ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Suzuki, 4×4 teknolojisini Mart ayında otomobil severlere cazip fiyatlarla sunmayı da sürdürüyor. “4×4 Bizden” uygulaması kapsamında 4×2 fiyatına en yüksek donanım seviyesindeki ALLGRIP 4×4 sürüş sistemli Suzuki Vitara, Mart ayına özel 330 bin 800 TL veya 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

ZENGİN DONANIMA SAHİP

Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG)şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece, dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.