Enterprise ve ZUBİZU’dan iş birliği

Enterprise ile ZUBİZU araç kiralama iş birliği yaptı. Uzun bir süredir çeşitli kampanyalar doğrultusunda Enterprise ile çalışan ZUBİZU’nun, artık araç kiralama alanındaki tek partneri oldu.

Enterprise ile ZUBİZU araç kiralama iş birliği yaptı. Uzun bir süredir çeşitli kampanyalar doğrultusunda Enterprise ile çalışan ZUBİZU’nun, artık araç kiralama alanındaki tek partneri oldu. Bu kapsamda; yaklaşık 4 milyon üyesine 500’e yakın markayla, 15 bini aşkın satış noktasında hizmet veren, kullanıcılarının ilgi alanlarına yönelik en yeni trendleri farklı kategorilerde içerikler sunuyor.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “ZUBİZU ile olan birlikteliğimiz zaten hali hazırda başarıyla devam ediyordu. Ama bu işbirliğini daha da ileriye taşımaya karar verdik. Bu kapsamda ZUBİZU’nun araç kiralama alanında artık sadece Enterprise Türkiye ile çalışmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmekisterim. İşbirliğimizi müşterilerimize daha fazla fayda sağlayacak şekilde daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Hem ZUBİZU’nun hem de Enterprise Türkiye’nin müşterileri için düzenleyeceğimiz avantajlı kampanyalar ve tekliflerle; alışverişlerinde olduğu gibi araç kiralama alanında da benzersiz deneyimler sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

FARKLI AVANTAJ SEÇENEKLERİ

Araç kiralama sektörünün öncü ismi Enterprise Türkiye ile Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU,derinleşen işbirlikleri ile her ay müşterilerine farklı fayda ve indirimler sunacak.Bu kapsamda Mart ayı boyunca geçerli olacak ilk fırsat kampanyası kapsamında ZUBİZU müşterileri, Enterprise’dan Toyota Corolla Hybrid modelini 249 TL’den kiralayabilecekler. Üstelik ZUBİZU müşterileri, Corolla Hybrid’i Enterprise’ın adrese teslim hizmet farkıyla temin edebilecekler. Söz konusu kampanyadetayları hakkındaki bilgiler ise www.enterprise.com.trweb sitesi ve ZUBİZU uygulaması aracılığıyla paylaşılıyor.