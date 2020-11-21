Oto Gündem Dergi Sayı 53 Ağustos 2019

Oto Gündem E-Dergi’nin ücretsiz yeni otomobil dergisi çıktı. Oto Gündem Dergi’nin Ağustos 2019 sayısı ücretsiz yeni otomobil dergisi yayında. 5 farklı aracın test sürüşü de bu sayıda yer alıyor.

Oto Gündem E-Dergi Sayı 53, online olarak yayın yapan Oto Gündem Dergi, dijital olarak dergi yayınlarını her ay devam ettiriyor. Oto Gündem Dergi’nin Ağustos 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 5 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem Dergi’nin Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan yeni sayısı çıktı. Her ay aylık olarak çıkan Oto Gündem Dergi’de bu sefer 1 aylık çıkıyoruz. Yeni sayımızda birbirinden farklı hızlı modeller ve 5 farklı test sürüşü yer alıyor.